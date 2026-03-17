Detienen a hombre por asesinato de su padre en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo en Huetamo a Salvador “N”, señalado por su probable responsabilidad en el homicidio de su padre ocurrido en diciembre de 2025.

De acuerdo con la FGE, agentes de la Fiscalía Regional de Huetamo cumplimentaron una orden de aprehensión contra el hombre por su posible participación en el delito de homicidio calificado.

Los hechos se remontan al 20 de diciembre de 2025, cuando Nicolás D., de ocupación campesino, se encontraba en su domicilio ubicado en una calle sin nombre de la localidad de Arroyo Hondo, en el municipio de Huetamo.

Según los datos integrados en la carpeta de investigación, Salvador “N”, hijo de la víctima, llegó al inmueble portando un objeto contundente.

Ataque ocurrió mientras la víctima dormía

Las investigaciones señalan que el hombre ingresó al cuarto donde se encontraba su padre dormido y lo agredió en la cabeza.

El ataque le provocó lesiones graves que posteriormente derivaron en la muerte del campesino.

Tras el homicidio, la Fiscalía Regional inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y ubicar al presunto responsable.

Durante las indagatorias, el personal ministerial reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del imputado en el ataque.

Policía de Investigación ejecuta la captura

Con base en los elementos recabados, el agente del Ministerio Público solicitó a un Juez de Control la orden de aprehensión contra Salvador “N”.

Una vez concedida por la autoridad judicial, agentes de la Policía de Investigación la cumplimentaron en la ciudad de Huetamo.

El detenido fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, que en las próximas horas determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía estatal indicó que continuará con las investigaciones relacionadas con el caso para esclarecer totalmente los hechos y deslindar responsabilidades.

RLO