Hacen desdén a Grecia Quiroz; morenistas arropan a Morón

Guadalupe Chavira de la Rosa comenzó a juntar a sus compañeros morenistas para que rodearan a su compañero Raúl Morón.

¡Morón!, ¡Morón!, ¡Morón!”, gritaron desde el fondo del salón de sesiones del pleno del Senado, mientras Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, estaba sentada en uno de los escaños, invitada por el morenista Emmanuel Reyes Carmona, quien incluso la saludó desde la tribuna del Senado.

Cuando uno está tranquilo, cuando tu conciencia está tranquila, pues no necesitan que nadie más te eche porras; no necesitan que nadie más te respalde. Uno, como ser humano, debe tener la capacidad de uno mismo saber dar la cara de manera personal y, bueno, al final de cuentas esto es grilla”, consideró Grecia Quiroz al salir del salón de pleno del Senado, luego de escuchar el respaldo de los morenistas a Raúl Morón.

Olga Sosa, Gerardo Fernández Noroña, Aníbal Ostoa, Karina Ruiz, Lucía Trasviña, Juan Carlos Loera, Manuel Huerta, Armando Ayala, Margarita Valdéz, Raquel Bonilla, Simey Olvera, Rocío Corona Nakamura y la propia Chavira rodearon a Raúl Morón para gritar su respaldo.

Días después de que asesinaran a su esposo, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Grecia Quiroz recordó que su esposo había señalado al senador Raúl Morón y al diputado Leonel Godoy, exgoberador de Michoacán, de estar detrás de las amenazas que había recibido. Desde entonces solicitó que las autoridades investigaran.

Ayer, Quiroz fue invitada por el morenista Emmanuel Reyes Carmona para participar en un reconocimiento de “Las 100 Mujeres Destacadas que son Líderes de América Latina”, pero momentos antes de que comenzara el evento ingresó al pleno del Senado y llevó a Grecia Quiroz.

Reyes Carmona usó su intervención en la tribuna para informar que estaba ahí la alcaldesa de Uruapan, a quien llamó su amiga, pero desde los escaños de Morena se escucharon los gritos de “era, era, era”.

cva*