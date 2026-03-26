México celebra diálogo con EU por nuevo T-MEC; ven buena actitud

Ante empresarios de Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “va bien” y espera que se puedan renegociar los aranceles impuestos a autos, aceros y aluminio.

Vamos muy bien en el Tratado Comercial, tiene sus altibajos como lo hemos vivido este año, pero algo importante es que ya hay una mesa de trabajo formal para la revisión del Tratado”, dijo en la 82 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), que se desarrolló en las instalaciones de Cintermex ayer.

Sabemos, dijo, lo que han significado los aranceles en autos, en acero, en aluminio, que han impactado la economía y a empresas.

No perdamos la esperanza de que todo esto pueda ser renegociado en y realmente hay una buena actitud por parte del gobierno de los Estados Unidos. Creemos que con toda la situación internacional, de todas maneras hay certidumbre para nuestro país y para el futuro del Tratado con Estados Unidos y Canadá”, aseguró.

Además, la mandataria se refirió a la situación internacional, en especial, en Oriente Medio.

Si hace cuatro semanas nos hubieran dicho que el precio del petróleo iba a estar a más de 100 dólares el barril nadie lo hubiera creído, o si nos hubieran dicho que el fertilizante estaba 50% más de lo que estaba en ese momento nadie lo hubiera creído. Hoy con la situación de Oriente Medio estamos viviendo tiempos complejos”, mencionó.

La presidenta acudió al evento en compañía de autoridades federales como Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

En la asamblea se realizó la conferencia del periodista y escritor Andrés Oppenhaimer denominada “El Mundo en Redefinición: Escenarios económicos globales y de México 2025 y 2030”.

AVANZA MODELO PARA LA ATENCIÓN

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que el nuevo modelo de atención consular ha permitido una mayor capacidad de respuesta y atención a los connacionales en Estados Unidos que realizan diversos trámites, mediante la digitalización y simplificación de trámites.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller dio a conocer los avances del nuevo modelo de atención consular, el cual dijo se ha instrumentado con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El canciller explicó que se han realizado más de 150 mil actos de registro civil, y en lo que va de esta administración se han llevado a cabo más de 6 millones 675 mil 932 trámites, en su mayoría en los 53 consulados en aquel país.

Destacó que tras una evaluación y siguiendo las indicaciones presidenciales, se realizaron relevos en las titularidades de 15 consulados y este proceso de evaluación continua.

Informó que se han realizado 12 mil 866 visitas a centros detención ubicados en Estados Unidos; se han otorgado 20 mil 908 asesorías legales, de las cuales 5 mil 285 casos están en litigio por parte de connacionales, donde los consulados acercan a los equipos de asesores legales externos para que brinden el respectivo apoyo.

-Ximena Mejía