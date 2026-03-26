Resaltan labores de inteligencia; hablan exdirectores del Cisen

En una reunión pública inédita, seis exdirectores generales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) analizaron las condiciones y áreas de oportunidad en las que el Estado mexicano trabaja en la materia, en el auditorio Raúl Bailléres del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En el recinto se presentó el libro La Seguridad Nacional en México, reflexiones y propuestas desde la experiencia, con textos de Jorge Carrillo Olea, Jorge Tello Peón, Alejandro Alegre, Eduardo Medina Mora, Guillermo Valdés y Luis Herrera Lasso.

La moderación del conversatorio estuvo a cargo de Ana María Salazar, colaboradora de Grupo Imagen, en donde los especialistas abordaron el tema de la desaparición del Cisen para dar paso al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Alegre Rabiela, quien estuvo a cargo del organismo de inteligencia entre 1999 y 2000, destacó la importancia de la política de inteligencia para el desarrollo económico del país.

Eduardo Medina Mora dijo que la inteligencia le sirve al Estado para defenderse a sí mismo de amenazas internas y externas. Fotos: Karina Tejada

Explicó que el ciclo de recopilación de información de inteligencia concluye cuando ésta se pasa a los tomadores de decisión en el gobierno.

Destacó la importancia de elaborar una agenda de riesgos en la materia, pero haciendo a un lado la confusión de supeditar la seguridad pública a la seguridad nacional.

Medina Mora, director de la institución entre 2000 y 2005, además de secretario de Seguridad y procurador general de la República, comentó que la generación de información de inteligencia le sirve al Estado para defenderse a sí mismo de amenazas internas y externas.

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