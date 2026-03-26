Avanza modelo para la atención consular
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, enfatizó que tienen 152 mil 625 casos de apoyo consular registrados.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que el nuevo modelo de atención consular ha permitido una mayor capacidad de respuesta y atención a los connacionales en Estados Unidos que realizan diversos trámites, mediante la digitalización y simplificación de trámites.
Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller dio a conocer los avances del nuevo modelo de atención consular, el cual dijo se ha instrumentado con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El canciller explicó que se han realizado más de 150 mil actos de registro civil, y en lo que va de esta administración se han llevado a cabo más de 6 millones 675 mil 932 trámites, en su mayoría en los 53 consulados en aquel país.
Destacó que tras una evaluación y siguiendo las indicaciones presidenciales, se realizaron relevos en las titularidades de 15 consulados y este proceso de evaluación continua.
Informó que se han realizado 12 mil 866 visitas a centros detención ubicados en Estados Unidos; se han otorgado 20 mil 908 asesorías legales, de las cuales 5 mil 285 casos están en litigio por parte de connacionales, donde los consulados acercan a los equipos de asesores legales externos para que brinden el respectivo apoyo.