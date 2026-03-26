El minuto de la verdad… y los patanes del espectáculo

EL PAPIRRÍN: CUANDO LA RISA ESCONDE EL DOLOR

Reynaldo Rossano, mejor conocido como El Papirrín, es un hombre que ha hecho reír a miles. Un comediante de oficio, de ésos que entienden el escenario como una extensión de la vida misma. Pero detrás de la carcajada hay una historia que sacude.

Sí, es un hombre de baja estatura, pero de un tamaño enorme en talento y en resiliencia. Y también —hay que decirlo sin rodeos— un hombre que ha estado en el ojo del huracán por acusaciones delicadas: violencia intrafamiliar, problemas legales, un divorcio tormentoso y lo más doloroso de todo, la imposibilidad de ver a sus hijos.

Pero aquí viene lo interesante. En El Minuto que cambió mi destino, El Papirrín rompe el silencio. Y lo que cuenta no es lo que muchos han repetido como verdad absoluta. No. Su versión es diametralmente opuesta.

Habla de insultos, de agresiones, de engaños. De sentirse violentado. De una relación que, lejos de ser lo que se ha contado, estaba llena de conflictos donde —según su dicho— él también fue víctima.

Y aquí es donde uno tiene que hacer una pausa.

Porque en este país estamos acostumbrados a juzgar rápido. A condenar sin escuchar. A etiquetar sin investigar. Y no, no se trata de defender ni de condenar a nadie, se trata de escuchar todas las versiones.

El Papirrín hace reír, sí. Pero en esta entrevista, créame, no hay risa. Hay dolor. Hay frustración. Hay un hombre que pide algo tan básico como justicia… como ver a sus hijos.

ANA BÁRBARA Y EL PRECIO DE LA FAMA… Y DEL AMOR

Pasemos a otro tema que, sinceramente, me tiene preocupado.

Todo apunta a que Ana Bárbara está atravesando una crisis matrimonial con Ángel Muñoz. Y no es cualquier crisis. Es de ésas que dejan cicatrices profundas.

Durante años se ha dicho —y no sólo en voz baja, sino por personas cercanas— que este señor la fue aislando. Separándola poco a poco de su entorno: de su padre, de su madre doña Lourdes, de su hermano Pancho, de sus hijos, de sus hijastros, incluso de personas tan cercanas como sus nanas, Katy y Marthita.

¿Casualidad? No lo creo.

Y ahora, como si fuera poco, aparecen versiones de infidelidades por parte de él con una youtuber costarricense. Versiones que, por supuesto, han encendido todas las alarmas.

Pero lo verdaderamente alarmante no es eso.

Lo que pone los pelos de punta es una grabación que ha trascendido en medios, donde —según se dice— Ángel Muñoz habla abiertamente de su intención de quedarse con la mansión de Beverly Hills, una propiedad valuada en ocho millones de dólares, pagada por Ana Bárbara.

¡Ocho millones de dólares!

Y no sólo eso. Los que saben de temas legales aseguran que, en caso de divorcio, él podría pelear por la mitad no sólo de esa propiedad, sino además de la fortuna de la cantante.

A ver, vamos a poner las cosas claras.

Ana Bárbara es una mujer que ha trabajado toda su vida. Que ha construido una carrera a base de talento, disciplina y sacrificio. Que ha llenado escenarios, que ha vendido discos, que ha conquistado al público.

¿Y ahora resulta que alguien podría llegar a quedarse con la mitad de todo eso?

Perdón, pero algo no cuadra.

Ojalá que, si esta separación se concreta, las cosas se hagan con justicia. Que nadie abuse. Que nadie quiera sacar ventaja. Porque bastante ha dado ya Ana Bárbara como para que ahora le quieran pasar la factura… en dólares.

EL INFLUENCER QUE CONFUNDE FAMA CON EDUCACIÓN

Y ahora sí, vamos con lo que me parece una verdadera falta de respeto.

Resulta que trajeron a un sujeto español, de nombre Cry —sí, así como se oye—, que en una entrevista con la prensa mexicana decidió insultar a las reporteras.

Pero no a cualquier reportera. Se metió directamente con mi compañera La Rulos, de De Primera Mano. Y lo hizo con un nivel de vulgaridad que no voy a repetir tal cual, pero que todos entendimos.

A ver, señor Cry —o como se llame—:

¿Quién es usted?

¿Actor? No.

¿Figura consolidada? Tampoco.

¿Alguien por quien el público mexicano pague un boleto? Mucho menos.

Y aun así tiene el descaro de venir a México, donde se le abre un espacio, donde se le da difusión… para insultar a las mujeres.

¡No, señor!

Aquí no.

En este país hay periodistas, reporteras, conductoras que se han ganado su lugar con trabajo, con esfuerzo, con años de carrera. Y no van a venir personajes improvisados a faltarles al respeto.

Y aquí también hay que decir algo muy claro.

El problema no es sólo él. El problema es quién lo contrata. ¿Quién le da espacio? ¿Quién permite que este tipo de actitudes pasen sin consecuencias?

Por eso hago un llamado directo al productor Alejandro Gou.

Alejandro, tú has construido una relación sólida con los medios. Sabes cómo funciona este negocio. Sabes que el respeto es la base de todo.

No puedes permitir que un personaje como éste ensucie esa relación.

Porque hoy fue La Rulos. Mañana puede ser cualquier otra reportera. Y pasado mañana, el público.

Y entonces sí, el problema ya no será de Cry… será de quien lo respalde.

CERRANDO SIN FILTRO

Así está el espectáculo.

Por un lado, historias humanas que duelen, que exigen ser escuchadas, como la de El Papirrín. Por otro, relaciones que se tambalean y que pueden terminar en batallas legales millonarias, como la de Ana Bárbara.

Y en medio de todo, personajes que creen que la fama se mide en seguidores… pero olvidan que la educación no se puede comprar.

Yo se lo digo como es, sin censura:

En este medio, el talento se respeta. El trabajo se valora. Pero la falta de educación… se exhibe.

Y aquí, como siempre, lo vamos a seguir haciendo.