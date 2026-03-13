Fuerzas federales desarticulan células criminales en operativos simultáneos en 10 estados

Un amplio despliegue de fuerzas federales, en coordinación con corporaciones estatales y municipales, derivó en una serie de operativos simultáneos en al menos diez entidades del país, acciones que dejaron como saldo detenciones, cateos, así como el aseguramiento de armas de fuego, droga y dinero en efectivo.

Las intervenciones se realizaron en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Tabasco, donde participaron elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y corporaciones de seguridad locales.

Aseguran metanfetamina y marihuana en BC

Uno de los aseguramientos más relevantes se registró en Baja California. En la ciudad de Tijuana, agentes federales y policías estatales ejecutaron un cateo en un inmueble donde localizaron aproximadamente 439.5 kilogramos de metanfetamina, además de 22 kilos de marihuana. Mientras tanto, en Tecate, fuerzas de seguridad localizaron un vehículo con un importante arsenal: seis armas largas, un fusil Barrett, 25 cargadores, más de 600 cartuchos, equipo táctico y sistemas de radiocomunicación.

Detienen a 5 personas en Chihuahua

En Chihuahua, autoridades federales realizaron cateos en cuatro domicilios de Ciudad Juárez. En el operativo fueron detenidas cinco personas, contra quienes existían órdenes de aprehensión. También fueron asegurados dos vehículos y equipo de cómputo. En el municipio de Jiménez, militares y policías estatales localizaron dos vehículos en los que hallaron armas largas, cargadores y más de tres mil cartuchos.

Operativo en CDMX deja detenidos y droga decomisada

En la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y autoridades capitalinas intervinieron dos inmuebles en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Durante el cateo fueron detenidas tres personas y se aseguraron 479 dosis de distintas drogas. En otra acción, realizada en Iztapalapa, dos personas fueron arrestadas con armas largas, armas cortas y diversas dosis de estupefacientes.

Detenidos en CDMX con droga Especial

Cae líder de célula que distribuía fentanilo

Las acciones contra grupos delictivos también alcanzaron a Colima, donde autoridades federales y estatales detuvieron a seis personas en Villa de Álvarez, entre ellas a Yair 'N, identificado como líder de una célula criminal. En el lugar se aseguraron aproximadamente 271 kilogramos de una sustancia con características similares al fentanilo y dos bodegas presuntamente utilizadas para almacenamiento.

Pastillas de fentanilo decomisadas en Colima Especial

En Chiapas, durante un cateo en el municipio de Ixhuatán, fuerzas de seguridad capturaron a cinco personas y aseguraron armas largas, cartuchos, dosis de cocaína y equipo táctico.

Detienen a uno de los 10 más buscados por el FBI

Otro hecho relevante ocurrió en Sinaloa. En Culiacán fue detenido un individuo identificado como uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI). En esa misma entidad, distintas acciones derivaron en la detención de varios presuntos integrantes de grupos criminales, además del aseguramiento de armas largas, cargadores, vehículos y artefactos explosivos improvisados, algunos de ellos adaptados para ser lanzados mediante drones.

Arma larga asegurada en Sinaloa Especial

Interceptan granadas en autobús en Michoacán

En Michoacán, autoridades federales interceptaron un autobús de pasajeros en el municipio de Contepec, donde fueron localizadas siete granadas y más de dos mil cartuchos. En Parácuaro también fueron aseguradas armas largas y municiones.

Granadas y cartuchos decomisados en Michoacán Especial

En Puebla, operativos realizados en la colonia 10 de Mayo derivaron en la detención de cinco personas y el aseguramiento de armas, cargadores, casi 600 dosis de droga, vehículos y teléfonos celulares. En otra intervención, en San José Miahuatlán, dos personas fueron arrestadas con armas y un vehículo.

Detenidos en Puebla con armas largas y cortas Especial

En Oaxaca, fuerzas federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra una persona señalada por delitos relacionados con hidrocarburos.

En el estado de Tabasco, en el municipio de Centla, dos personas fueron detenidas con más de 168 mil dólares, 209 mil pesos y teléfonos celulares.

Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para debilitar estructuras del crimen organizado y reforzar la seguridad en distintas regiones del país.

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