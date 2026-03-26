‘Peligra calidad y certeza electoral’, advierte consejero del INE

El consejero del Instituto Nacional Electoral, Martín Faz Mora, advirtió que el llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum podría afectar la calidad y certeza de los procesos electorales, al concentrar múltiples votaciones en una misma jornada.

A través de su cuenta en X, señaló que la propuesta contempla realizar el mismo día elecciones federales, locales, la revocación de mandato y la elección judicial, lo que implicaría una sobrecarga operativa para el sistema electoral.

Esto se traduce en posibles impactos en la calidad, oportunidad y certeza de los resultados”, advirtió.

El consejero explicó que, lejos de simplificar los procesos, la concurrencia de estas votaciones podría hacerlos más complejos, lentos y propensos a errores, tanto en la organización como en el cómputo de los resultados.

En las casillas, indicó, esto se reflejaría en una experiencia más complicada para la ciudadanía, con mayores tiempos de espera, filas más largas y retrasos desde la apertura hasta el cierre de los centros de votación.

Además, subrayó que algunas elecciones tienen reglas distintas, como la judicial, donde no participan representantes de partidos, lo que obligaría a separar las votaciones.

Esto implicaría instalar más casillas o incluso que los ciudadanos tengan que acudir a distintos puntos para emitir su voto.

Faz Mora advirtió que esta separación duplicaría el trabajo electoral, al requerir más infraestructura, materiales, personal y capacitación en todo el país.

Todo esto contradice la narrativa de simplificación de costos”, señaló, al advertir que la propuesta “no simplifica, complica; no reduce costos, los incrementa; no fortalece la certeza, la pone en riesgo”.

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