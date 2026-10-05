Detienen a dueños de perros que atacaron a un niño en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra dos personas identificadas como L.J.R. y J.A.L.L., por su probable responsabilidad en el delito de lesiones, derivado del ataque de tres perros contra un niño en Santa María Atzompa.

La detención se realizó luego de que los imputados no comparecieran ante la autoridad judicial, pese a haber sido notificados de la audiencia inicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2024 en la colonia Forestal de Santa María Atzompa, cuando la víctima se encontraba frente a su domicilio y fue atacada por tres perros que permanecían sueltos fuera de la vivienda de sus propietarios.

El niño sufrió lesiones por mordeduras en un brazo, la espalda y una pierna, por lo que vecinos de la zona intervinieron para auxiliarlo.

Como resultado de las investigaciones, la FGEO obtuvo una orden de comparecencia el 18 de noviembre de 2025.

Posteriormente, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acudieron a notificar a los imputados sobre la audiencia inicial, programada para el 15 de diciembre del mismo año.

Aunque manifestaron que acudirían por sus propios medios, no comparecieron y dejaron de ser localizados en su domicilio.

Ante esta situación, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión dentro de la causa penal 551/2025, la cual fue ejecutada por agentes de investigación.

Ambas personas quedaron a disposición de la autoridad judicial que las requirió, a fin de determinar su situación jurídica.