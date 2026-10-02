Oaxaca lanza registro para animales de compañía

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) coordinarán el lanzamiento del Registro Oaxaqueño de Animales de Compañía (ROAC), herramienta tecnológica que permitirá crear un censo de animales de compañía, hacer más eficientes los recursos públicos y mejorar las estrategias sanitarias en las ocho regiones del estado.

Durante la conmemoración del Día Mundial contra la Rabia, ambas instituciones convinieron promocionar este registro entre la comunidad universitaria a partir de fotografías, carnet con código QR, verificación pública para mascotas extraviadas y recordatorios de vacunación; para mejorar la vigilancia epidemiológica ante enfermedades que puedan transmitirse de animales de compañía hacia personas.

Efrén Emmanuel Jarquín González, titular de los Servicios de Salud destacó que el ROAC ayudará a atender problemas que impactan directamente en el bienestar animal, como el abandono, crueldad y situación de calle.

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A su vez, el rector de la Universidad, Farid Acevedo López, devolvió el voto de confianza para atender este proyecto desde una perspectiva integral, particularmente por su impacto en el bienestar de la sociedad.

"Desde nuestra Universidad queremos decirles que ponemos a su disposición nuestros servicios de investigación, servicio social, prácticas profesionales y diversas acciones académicas que puedan aportar al desarrollo de nuestro estado, pues estamos convencidos de que el conocimiento y la innovación adquieren mayor sentido cuando se ponen al servicio de la comunidad".

El trabajo colaborativo incluye acciones de capacitación y concientización dirigidas a la población sobre la tenencia responsable de animales de compañía, así como sobre la importancia del bienestar animal y su relación con la salud pública y ambiental.

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Entre las acciones contempladas se encuentran la instalación de módulos informativos, la participación de brigadas en campañas de vacunación antirrábica y esterilización canina y felina en diversos municipios, así como actividades de difusión y promoción de la tenencia responsable.

Finalmente, convocaron a los tutores participar en el censo que sume al fortalecimiento de las estrategias de salud pública en el estado, en el sitio web: https://roac.oaxaca.theia.com.mx