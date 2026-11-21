Trabajos de inteligencia e investigación permitieron a fuerzas federales y estatales detener a tres presuntos integrantes de “Los Cromos”, organización delictiva identificada como generadora de violencia en al menos cinco municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Los detenidos fueron identificados como Jafet “N”, Honorio “N” y Alberto “N”, alias “Nacho”, quienes estarían relacionados con Iván “N”, “El Cromo”, señalado como presunto líder de esta célula criminal, quien fue capturado el mes pasado.

Como resultado de las investigaciones realizadas tras la detención del presunto cabecilla, las autoridades lograron ubicar a los tres hombres, a quienes les aseguraron dos armas largas, 58 cartuchos útiles, tres cargadores, 73 dosis de cristal y nueve bolsas que contenían droga.

La FGR “obtuvo la vinculación a proceso de Iván “N”, alias Comandante Cromo”, Foto: Especial

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), así como policías estatales.

De acuerdo con las investigaciones, “Los Cromos” mantienen presencia delictiva en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero, donde se les atribuyen actividades relacionadas con el cobro de extorsiones, distribución de drogas, homicidios y secuestros.

Las acciones de las instituciones de seguridad están encaminadas a desarticular las redes de operación, mando y apoyo de esta organización criminal, cuyo presunto líder permanece bajo custodia de las autoridades.

Tras informarles sus derechos constitucionales, los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con las armas, municiones y narcóticos asegurados, para determinar su situación jurídica.