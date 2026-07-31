Desmantelan narcofábrica de artefactos explosivos en la Tarahumara

El Ejército descubrió y destruyó una fábrica de explosivos en el municipio de Guadalupe y Calvo, asegurando cientos de bombas caseras tipo morteros y material para su construcción.

Los elementos militares y la policía estatal de Chihuahua destruyeron un centro de almacenamiento y fabricación de explosivos durante un operativo conjunto realizado en la localidad de San Pedro Chinatú, municipio de Guadalupe y Calvo.

Durante los recorridos de reconocimiento terrestre, el Personal Operativo ubicó el lugar presuntamente utilizado para actividades delictivas, en donde aseguraron cientos de materiales, herramientas, componentes e insumos que se presume eran utilizados para la elaboración y manufactura de Artefactos Explosivos Improvisados (AAEEII).

Entre lo asegurado, se encuentran distintos componentes, que incluyen recipientes o contenedores, sustancias reactivas, sistemas de alimentación eléctrica, mecanismos de iniciación y activación, así como diversos materiales de conexión y ensamblaje, así como algunos morteros caseros ya terminados.

El complejo fue destruido e inutilizado conforme a los protocolos de seguridad establecidos, evitando con ello que siguiera siendo utilizado para la elaboración de este tipo de dispositivos.