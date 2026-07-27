Chihuahua fortalece operativos de seguridad y reduce homicidios más del 20 por ciento

Durante la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, la gobernadora Maru Campos instruyó reforzar de manera inmediata la atención a los habitantes de la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo. La mandataria enfatizó ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno la importancia de mantener labores conjuntas y una vigilancia permanente en la zona, con el objetivo primordial de garantizar la integridad de las familias y asegurar un entorno propicio para su desarrollo.

En el ámbito de la procuración de justicia a nivel estatal, el encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz, dio a conocer los datos duros correspondientes al periodo del 20 al 26 de julio, lapso en el que se concretaron 153 órdenes de aprehensión ejecutadas, 149 expedientes resueltos, 73 detenciones en flagrancia, 57 carpetas judicializadas y 36 sentencias condenatorias. Además, resaltó que en lo que va del año se ha logrado una reducción superior al 20 por ciento en víctimas de homicidio doloso en comparación con el mismo periodo de 2025.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, reportó que en la última semana las fuerzas de seguridad contabilizaron 183 detenidos por diversos delitos, además del decomiso de 426 cartuchos útiles, 13 armas de fuego y 21 mil litros de hidrocarburo. Paralelamente a la presencia operativa, la administración estatal ha mantenido el despliegue de ayuda humanitaria en Cinco Llagas mediante la entrega de alimentos, abrigo y ropa, sumado al otorgamiento de asesorías jurídicas y atención psicológica gratuita.

Al cierre de la sesión, Maru Campos hizo un llamado directo a las corporaciones para no bajar la guardia: "mantener entornos de paz para las y los chihuahuenses en todas las regiones de la entidad" mediante la suma continua de esfuerzos. A la mesa de trabajo asistieron titulares del Gabinete estatal, mandos de la 42/a y 5/a Zonas Militares, representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la delegación de Programas del Bienestar.