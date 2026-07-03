Aseguran armas, droga, vehículos en operativos y detienen a 11 personas en 7 estados del país

Autoridades federales y estatales realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego, drogas, cartuchos, vehículos y artefactos explosivos en siete entidades del país, como parte de las acciones coordinadas de la Estrategia Nacional de Seguridad.

De acuerdo con el gabinete de seguridad, los hechos relevantes corresponden al 2 de julio de 2026 y se llevaron a cabo en Baja California, Chihuahua, Colima, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.

Las acciones forman parte de los cuatro ejes establecidos en la estrategia federal:

Atención a las causas.

Consolidación de la Guardia Nacional.

Fortalecimiento de la inteligencia e investigación.

Coordinación con las entidades federativas.

Elementos federales y estatales custodian a un hombre detenido tras un cateo en Mexicali, Baja California. Especial

Resultados de los operativos por estado

En Chihuahua, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano y de la Fiscalía General de la República detuvieron a dos personas en el municipio de Ahumada. Durante la intervención, las autoridades aseguraron 17 kilos de metanfetamina y un vehículo.

En Colima, personal de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal detuvo a dos personas en la colonia Olas Altas, en Manzanillo. En el operativo fueron aseguradas 2 mil 600 dosis de metanfetamina, dos bolsas con distintas dosis de droga, un arma corta, un cargador, 14 cartuchos y una motocicleta.

En Querétaro, fuerzas federales, estatales y municipales participaron en seis cateos realizados en San Juan del Río. Como resultado, cinco personas fueron detenidas y se aseguraron tres armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga. En estas diligencias participaron la Guardia Nacional, el Ejército mexicano, la Fiscalía Estatal, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

Elementos del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de vehículos con blindaje artesanal en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas. Especial

En Baja California, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal detuvieron a un hombre en Mexicali, a quien le fue asegurada un arma corta.

En Sinaloa se reportaron dos intervenciones. En Culiacán, integrantes del Ejército mexicano localizaron y aseguraron 2 mil 317 cartuchos. En tanto, en el municipio de Elota, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron e inhabilitaron 15 granadas y dos minas.

En Tamaulipas, personal del Ejército mexicano aseguró en Miguel Alemán dos vehículos con blindaje artesanal, además de cargadores y cartuchos.

Finalmente, en Tlaxcala, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República cumplimentaron en Teolocolco una orden de aprehensión contra un hombre por el delito de trata de personas.

Parte de las 2 mil 600 dosis de droga y armamento asegurado por la Marina y la Policía Estatal en la colonia Olas Altas de Manzanillo. Especial

Las personas detenidas, así como los objetos y sustancias aseguradas, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.