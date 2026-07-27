Descarrilamiento de tren provoca derrame de 59 mil litros de químico tóxico en Sonora

El alcalde de Naco, Sonora, Lorenzo Villegas, advirtió que el derrame tóxico generado por Ferromex y una empresa minera pudo haber alcanzado arroyos y cuerpos de agua como un represo cercano al Ejido Cuauhtémoc, por lo que decenas de familias tuvieron que ser evacuadas hacia Cananea, debido a que los 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio representan un riesgo a la salud humana, la flora y fauna en la región.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) advirtió que el tren que descarriló el fin de semana en Naco, al norte de Sonora, derramó 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio; una sustancia altamente peligrosa, corrosiva y tóxica que puede causar quemaduras graves, liberar gases mortales y dañar el medio ambiente.

Los hechos ocurrieron a las 10 de la noche del sábado, cuando funcionarios de Profepa recibieron la alerta y activaron protocolos por la emergencia ambiental por el descarrilamiento de tres vagones cisterna de un tren de carga de Ferromex, ocurrido en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, en el Ejido Cuauhtémoc.

“El incidente provocó el derrame de aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), por lo que la Profepa realiza acciones de inspección y evaluación para determinar las afectaciones al medio ambiente”, dicta el boletín oficial.

El alcalde de Naco exhortó a que la empresa responsable del derrame tóxico —que es la misma propietaria del yacimiento y del ferrocarril— debe hacerse responsable de lo ocurrido.

Un descarrilamiento de Ferromex en Naco, Sonora, derivó en el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio. Especial

“Ayer en la mañana (domingo) había maquinaria, fue muy difícil porque había lluvia y estaba corriendo los arroyos, también tenemos un represo, y había un olor impresionante porque el químico con el agua se evapora y algunas personas del ejido tuvieron que irse a Cananea; estamos esperando los resultados, porque estuvo Profepa, Conagua; según yo no tenemos afectación en Naco, pero los arroyos corren en dirección hacia Cananea”, dijo el presidente municipal.

Tras el reporte del accidente, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió al sitio, donde ya se encontraban cuerpos de emergencia y representantes de las empresas involucradas. Durante la inspección inicial se confirmó que no hubo personas lesionadas como consecuencia del descarrilamiento.

Como parte de la atención de la contingencia, la Conagua realizó monitoreos y muestreos en agua y suelo para identificar posibles impactos ambientales, mientras autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen la coordinación de las acciones de atención e investigación.

Funcionarios de Profepa se encuentran en el lugar para fortalecer las labores técnicas de inspección, vigilancia y evaluación ambiental derivadas del derrame del material peligroso.

De manera preliminar, se informó que el derrame no representa un riesgo inmediato para la población. Sin embargo, la Profepa continuará con las diligencias de inspección para determinar la magnitud de los daños ambientales y, en su caso, ordenar las medidas de urgente aplicación e iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente.

El hidrosulfuro de sodio (NaHS) es una sustancia altamente peligrosa, corrosiva y tóxica que puede causar quemaduras graves, liberar gases mortales y dañar el medio ambiente; se utiliza principalmente en la minería para la flotación de minerales.

Hasta el momento ninguna autoridad o empresa ha dicho quién fue el responsable del derrame tóxico.

¿Qué dice Ferromex sobre el derrame?

"La empresa está atendiendo todos los requerimientos de la autoridad (Profepa). Personal de Ferromex, en colaboración con autoridades municipales, estatales y federales, ha trabajado desde el primer momento en la zona. Se contuvo la fuga del carratanque, se recogió la sustancia derramada y se trabaja en el restablecimiento de la operación de la vía. Se lleva a cabo la investigación correspondiente para identificar las causas del incidente."