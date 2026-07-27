Liberan 2.5 millones de moscas estériles de gusano barrenador producidas en Chiapas

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, se reunió este lunes con la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Columba López, con quien dialogó sobre la próxima reapertura gradual de la frontera norteamericana al envío de ganado mexicano, luego de más de un año de cierre por la plaga de gusano barrenador.

El representante de la administración Trump destacó que esta reunión forma parte del seguimiento al encuentro sostenido con la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes pasado junto a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins cuando se puso en marcha la planta de producción de moscas estériles en Metapa, Chiapas.

Estamos fortaleciendo la cooperación de alto nivel para mantener este impulso, incluido el plan de reapertura gradual de los puertos fronterizos de los Estados Unidos para el comercio de ganado con México. Juntos seguimos generando resultados en beneficio de los ganaderos, productores y consumidores de nuestros dos países”, subrayó.

El próximo 24 de agosto se reabrirá de forma gradual la frontera norteamericana al ganado mexicano comenzando por el puerto de entrada de Douglas, Arizona.

Juntos avanzamos para erradicar esta plaga, proteger la salud animal y beneficiar a productores y consumidores de ambos países”, señaló el diplomático.

Sobre este mismo tema, hoy la Secretaría de Agricultura informó que en el sur de Chihuahua se liberaron las primeras 2.5 millones de moscas estériles del gusano barrenador del ganado (GBG), producidas en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas.

Como parte de la estrategia integral para controlar y avanzar hacia la erradicación del GBG, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) completó el pasado 24 de julio el primer ciclo de producción y esterilización de pupas estériles, que fueron embarcadas a Tampico para después trasladarlas a Chihuahua.

Las moscas se colocaron en cámaras de dispersión terrestre, con la intención de dispersarse en el municipio de Coronado, Chihuahua. A fin de identificar a las moscas, las pupas se tiñen con colorante verde y así cuando el insecto abre la pupa, se impregna del colorante. Esto permitirá distinguir a los insectos esterilizados de las silvestres”, detalló.

En Chihuahua se libera primer lote de moscas estériles del Gusano Barrenador producidas en Chiapas. 🪰🛡️🐄



Esta acción representa un hito porque es el primer ciclo de producción de moscas estériles producidas y esterilizadas en México desde 2012.



Frente al Barrebnador, Somos la… pic.twitter.com/o6mU7Z8hkT — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) July 27, 2026

EU reanudará la exportación de ganado mexicano

Por Ximena Mejía

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que Estados Unidos reanudará la exportación de ganado mexicano a partir de las últimas semanas de agosto de 2026.

“Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano”, informó.

Mediante su cuenta oficial de X, la jefa del Ejecutivo expuso que se iniciará por Agua Prieta, Sonora, y posteriormente sumando puntos en Chihuahua.

La presidenta de la República destacó que esta medida es resultado de la colaboración sanitaria contra el gusano barrenador, y consolida una relación constructiva con el gobierno estadounidense, destacando el trabajo técnico conjunto de SADER y SENASICA.

“He instruido para que aceleremos aún más los trabajos y la colaboración con Estados Unidos para tener todo listo a la máxima brevedad para reiniciar el movimiento de ganado”, declaró.

De acuerdo a las autoridades, la exportación de ganado en pie de México a Estados Unidos estuvo frenada durante poco más de un año, y se frenó la comercialización hacia el extranjero de más de 1.7 millones de cabezas de ganado con un valor de 2 mil 200 millones de dólares.