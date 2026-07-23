Alerta derrame de diésel en laguna de Hidalgo tras volcadura de tráiler

Un accidente carretero ocurrido en el municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, generó una contingencia ambiental, luego de que un tráiler volcara y derramara diésel en la Laguna de Metztitlán, uno de los principales cuerpos de agua de la región.

El percance se registró sobre la carretera Metztitlán-Eloxochitlán, a la altura de la comunidad de Hualula, donde la pesada unidad perdió el control y terminó volcada.

Como consecuencia, los fluidos del vehículo alcanzaron la zona lacustre, lo que activó un operativo de atención por parte de autoridades estatales y municipales.

El tráiler volcado Foto: Especial

Personal de distintas dependencias se trasladó al sitio para evaluar la magnitud de la afectación ambiental, monitorear la dispersión de los contaminantes e implementar acciones de contención y saneamiento.

Ante el riesgo para el ecosistema y la población, las autoridades recomendaron a los habitantes abstenerse de realizar actividades de pesca, así como evitar el ingreso a la laguna hasta que concluyan las labores de limpieza y se determine que las condiciones son seguras.

La Laguna de Metztitlán es un área de importancia ecológica para Hidalgo, por lo que las acciones de remediación buscan minimizar el impacto ocasionado por el derrame y prevenir daños mayores al entorno natural.