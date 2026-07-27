Tragedia en Chihuahua: choque entre conductor de app y menor de edad deja un muerto

Las autoridades de Chihuahua capital investigan un fatal accidente de tránsito registrado el pasado domingo en la colonia Barrio de Londres, el cual dejó como saldo una mujer fallecida, un niño hospitalizado y dos conductores bajo investigación, uno de ellos menor de edad.

El incidente ocurrió en el cruce de la calle 35 y Ochoa. De acuerdo con los primeros reportes y videos de cámaras de seguridad, María del Carmen, de 45 años, viajaba junto a un menor de 9 años como pasajera en un vehículo de plataforma color negro, conducido por Antonio, de 40 años.

Los peritajes preliminares señalan que el chofer del vehículo de alquiler omitió una señal de alto, lo que provocó que fueran impactados por un automóvil rojo conducido por un adolescente de 14 años, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Tras el impacto, ambas unidades salieron proyectadas contra la banqueta de una vivienda.

Vecinos de la zona han colocado veladoras y mensajes en la esquina del accidente para despedir a la madre de familia que perdió la vida en el lugar. Al respecto, uno de los habitantes del sector expresó el sentir de la comunidad:

Reproducir Mientras la Fiscalía investiga, el menor fue liberado bajo las reservas de ley y el chofer adulto permanece hospitalizado bajo custodia.

“Es triste la perdida de una vida, se frustró una familia, un futuro... el trauma que esto ocasiona será difícil de salir adelante, pero esperemos con la ayuda de Dios, que la familia tenga consuelo, resignación y mucho apoyo por sus seres queridos para que solventar rápido este triste caso".

Situación legal de los conductores

Tras el accidente, el adolescente de 14 años fue detenido inicialmente y, de acuerdo con las autoridades, posteriormente liberado bajo las reservas de ley. Por su parte, Antonio, el conductor de plataforma, se encuentra hospitalizado en calidad de detenido bajo custodia policial, mientras que el niño de 9 años permanece internado debido a lesiones de consideración.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro está a la espera de los dictámenes periciales definitivos para determinar el grado de responsabilidad de ambos conductores.

Sobre el proceso que enfrentará el adolescente, Rodolfo Tintori Jurado, coordinador de la Unidad en Justicia para Adolescentes Infractores, explicó las posibles sanciones que contempla la ley para este grupo etario en casos de homicidio culposo:

“Las medidas sancionadoras, tratándose de adolescentes infractores, de homicidio culposo... en un momento dado, da lugar a una medida sancionatoria de libertad asistida, o da lugar a una salida alterna como es un acuerdo reparatorio o suspensión condicional... en el caso del adulto ya será el ministerio público de adultos que haga las diligencias correspondientes”.

El funcionario también lanzó un llamado de atención a las familias sobre la responsabilidad de permitir que menores de edad conduzcan vehículos automotores:

“Que tengan mas cuidado en el sentido de que cuando presenten un vehículo, primeramente, deben de estar asegurados, asimismo que el adolescente cuente con licencia de conducir... sería importante que los padres asumieran una labor de concientización social al momento de prestar un vehículo”, concluyó Tintori Jurado.