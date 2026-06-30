Comunidad indígena de Las Choapas reclama 100 días de contaminación y omisiones por el pozo Krem-1

Habitantes de la comunidad indígena Constitución Mexicana, ubicada en Las Choapas, denunciaron este martes más de 100 días de contaminación, daños ambientales y afectaciones a la salud derivados de la explosión e incendio del pozo Krem-1, operado por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los habitantes acusaron que la empresa no ha brindado información técnica, atención médica ni medidas de remediación, pese a la gravedad del siniestro.

Ejidatarios y representantes legales se manifestaron frente a las oficinas de Pemex en Coatzacoalcos, donde entregaron un pliego de exigencias.

Señalaron que el incendio continúa activo y que la zona permanece bajo humo y olores tóxicos: “Sigue el incendio y la peste ya no se puede”, afirmó uno de los afectados.

Los pobladores denunciaron la muerte de ganado, la pérdida de cosechas y la destrucción del afluente natural que abastecía de agua potable al ejido.

Aseguran que los arroyos y nacimientos de agua quedaron tapados por las obras petroleras y que hoy dependen de pozos particulares para abastecerse.

Dañaron el afluente de agua importante que abastecía a toda la comunidad”, expuso otro habitante.

También acusaron que el Camino Real del Ejido permanece “secuestrado” por infraestructura instalada por la empresa, lo que impide el acceso a parcelas y limita el tránsito a pie o en motocicleta.

La comunidad vive principalmente de la ganadería y reporta la muerte de crías por falta de agua y atención.

En temas de salud, los habitantes reportaron diarrea, vómito, fiebre y dolores de cabeza entre niños y adultos mayores.

Aseguran que Pemex solo ha enviado una brigada médica en una ocasión y que no existe un protocolo de seguridad para la población.

Algunas familias han abandonado sus viviendas debido a los olores.

Los representantes legales informaron que ya presentaron denuncias ante Profepa y que mantienen comunicación con ASEA, aunque sin resultados.

También enviaron una solicitud formal al correo institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, pidiendo su intervención directa.

El pliego entregado a Pemex exige que sean reconocidas formalmente las afectaciones a la comunidad indígena.

Que se implemente un programa inmediato de remediación ambiental y realizare estudios independientes de aire, agua y suelo.

Que se establezca una vigilancia ambiental y sanitaria permanente y que se indemnicen por los daños por contaminación, pérdida de cosechas, muerte de ganado e inundaciones, así como reparar caminos, accesos e infraestructura comunitaria.

Los ejidatarios advirtieron que, si no reciben respuesta, este miércoles realizarán una manifestación en la entrada del pozo Krem‑1 y podrían sumar a otras 36 comunidades que han mostrado disposición para unirse.

Entre las localidades que participarán en la movilización se encuentran La Guadalupe-El Jabón, Constitución Mexicana, Nuevo León, Río Playas, Nacimiento de Arroyo Grande, Lázaro Cárdenas, Remolino, Las Cruces, Las Mañanitas, Lindavista y Sarabia, además de otras comunidades que también reportan afectaciones derivadas de la contingencia.