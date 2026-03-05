Desaparece otra estudiante de la UAEM, Karol Toledo fue vista por última vez en Mazatepec

Desaparece otra estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se trata de Karol Toledo, de 18 años.

Karol Toledo fue vista por última vez en Mazatepec el pasado 2 de marzo.

La joven estudia en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, perteneciente a la UAEM.

Familiares y amigos salieron a manifestarse para exigir la aparición con vida de la estudiante.

Bloquearon la carretera a Alpuyeca a Grutas de Cacahuamilpa para pedir a las autoridades que amplíen la búsqueda.

Según sus compañeros, fue vista por última vez en la parada de la universidad tras acudir a presentar un examen.

Hallan cuerpo en el municipio de Coatetelco

La Fiscalía de Morelos informó que como parte de las acciones de búsqueda interinstitucional para la ubicación de Karol Toledo Gómez, la Coordinación General de Servicios Periciales efectuó las diligencias correspondientes en torno a la localización de un cuerpo sin vida en el municipio de Coatetelco.

Se realizarán los estudios periciales y legales pertinentes para corroborar la identidad de dicho cuerpo, agregó la dependencia en un comunicado.

Entregan cuerpo de Kimberly a sus familiares

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el cuerpo de Kimberly Joselín, estudiante de la UAEM, fue entregado a sus familiares una vez concluidos los procedimientos periciales y legales correspondientes.

La institución expresó su respeto y solidaridad con la familia, reiterando el compromiso de continuar la investigación con perspectiva de género y absoluto respeto a la dignidad de la víctima.

Asimismo, la dependencia adelantó que el próximo viernes 6 de marzo se dará a conocer a la ciudadanía los resultados de la audiencia judicial relacionada con el caso de Kimberly Joselín.

JCS