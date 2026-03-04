Entregan cuerpo de Kimberly Joselín a sus familiares

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, este miércoles 4 de marzo, el cuerpo de Kimberly Joselín fue entregado a sus familiares, una vez concluidos los procedimientos periciales y legales correspondientes.

La institución expresó su respeto y solidaridad con la familia, reiterando el compromiso de continuar la investigación con perspectiva de género y absoluto respeto a la dignidad de la víctima.

Asimismo, la dependencia adelantó que el próximo viernes 6 de marzo se dará a conocer a la ciudadanía los resultados de la audiencia judicial relacionada con el caso de Kimberly Joselín.

Hay un detenido ligado al caso

La Fiscalía estatal informó que, derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y con apoyo de instituciones de seguridad, se logró identificar a un probable responsable.

De acuerdo con la FGE, dicha persona se encuentra actualmente en prisión preventiva mientras un juez determina su situación jurídica.

“Hoy tenemos un probable responsable de un hecho delictivo en agravio de Kimberly, el cual actualmente se encuentra en prisión preventiva en espera de que un juez determine su situación jurídica”, comentó.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar todas las responsabilidades.

JCS