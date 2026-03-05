Semar realiza simulacro de seguridad en el Aeropuerto de Toluca rumbo al Mundial 2026

Personal de la Unidad de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), adscrito a la “Fuerza de Tarea de la Copa Mundial de Futbol 2026” de la Armada de México (Semar), realizó un ejercicio de gabinete y operativo en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), con el propósito de fortalecer los protocolos de respuesta ante posibles incidentes de carácter radiológico.

La actividad se desarrolló con la participación de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), en coordinación con autoridades aeroportuarias y diversas dependencias involucradas en la atención de emergencias.

La Semar informó que se trató de un ejercicio preventivo Foto: Especial

El escenario planteó la presunta localización de un objeto sospechoso con posible riesgo QBRN (químico, biológico, radiológico y nuclear) dentro de las instalaciones aeroportuarias.

El ejercicio permitió poner a prueba los mecanismos de coordinación interinstitucional, así como los procedimientos de notificación y reacción ante una contingencia de este tipo.

También se evaluó el establecimiento de perímetros de seguridad, el control de accesos y la comunicación operativa entre el Centro Operativo de Emergencia (COE), el Puesto de Mando (PM) y las autoridades participantes.

Los elementos de la Semar desplegaron acciones de seguridad en el perímetro del aeropuerto Foto: Especial

Durante la práctica, elementos de la UNAPAP desplegaron acciones de seguridad en el perímetro del aeropuerto y reforzaron los filtros de acceso en las vialidades externas, con el objetivo de facilitar el ingreso de unidades de apoyo y servicios de emergencia, además de mantener despejadas las rutas de movilidad en caso de una intervención real.

De manera paralela, se mantuvo comunicación constante con las instancias responsables de la coordinación operativa, priorizando en todo momento la seguridad de pasajeros, trabajadores y usuarios del aeropuerto.

La Semar informó que se trató de un ejercicio preventivo, por lo que en ningún momento existió riesgo para la población.

Este tipo de simulacros, precisó la dependencia, forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la cultura de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente en el contexto de los preparativos de seguridad rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

El escenario planteó la presunta localización de un objeto sospechoso con posible riesgo químico, biológico, radiológico y nuclear Foto: Especial

JCS