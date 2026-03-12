Derrame de hidrocarburo en costas de Veracruz provino de barco privado: Nahle

El derrame de hidrocarburos que afecta diversas playas del sur y centro de Veracruz no fue originado por Petróleos Mexicanos (Pemex), sino por un barco privado perteneciente a otra petrolera que realizaba trabajos frente a las costas de Sánchez Magallanes, Tabasco, informó la gobernadora Rocío Nahle, quien al inicio de la emergencia había negado la presencia de la contaminación que abarca varios kilómetros del litoral veracruzano.

De acuerdo con la mandataria, la información fue proporcionada directamente por el director de Pemex, luego de que autoridades federales y estatales analizaran imágenes satelitales y estudios de frecuencia que permitieron identificar el punto de origen de la mancha.

La gobernadora subrayó que la embarcación responsable pertenece a una petrolera privada, de la que no proporcionó el nombre, con contratos derivados de la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto, y no forma parte de la operación de Pemex.

Por el derrame, la Fundación Caretta MX ha confirmado el hallazgo de un delfín sin vida en la playa del Ejido Guillermo Prieto. Fotos: Especial.

Limpian hidrocarburo

El derrame comenzó a manifestarse en playas del sur, particularmente en Pajapan, donde pobladores alertaron sobre residuos de hidrocarburo en la franja costera. En las últimas horas, la presencia de contaminantes también fue confirmada en Alvarado, y se evalúa su llegada a otras zonas del litoral veracruzano.

La gobernadora detalló que en las labores participan la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y los pobladores de las comunidades afectadas, quienes tomaron la iniciativa desde los primeros días que notaron la contaminación.

Pobladores se han reunido para limpiar el hidrocarburo en costas de Veracruz. Especial

Pemex otorgó apoyos económicos a habitantes que colaboran en la limpieza manual de las playas. Además, Nahle informó que la presidenta Claudia Sheinbaum envió apoyos para 25 mil pescadores de todo el estado, de los cuales 5 mil fueron entregados ayer en Alvarado.

Nahle aseguró que el derrame ya fue contenido en su punto de origen y que las acciones de limpieza avanzan de manera coordinada. Afirmó que existe garantía de que las playas veracruzanas estarán listas y seguras para Semana Santa, uno de los periodos turísticos más importantes del año.

RLO