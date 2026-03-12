Chapopote paraliza actividad pesquera en Alvarado; acusan pérdidas millonarias

La presencia de chapopote y manchas de hidrocarburo, tanto en mar abierto como en zonas costeras de Alvarado, Veracruz, ha paralizado la actividad pesquera y provocado graves pérdidas económicas a las cooperativas de la región, denunció el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Alvarado, Jaime Santiago Rojas.

Aquí en Alvarado nos tiene noqueados. No podemos hacer nada, no podemos trabajar en plena Cuaresma”, lamentó.

“Desde hace tres días tenemos la presencia de hidrocarburo en la zona; son unos manchones bastante grandes en mar abierto”, señaló en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Noticias.

Comunidadespegadas al mar están totalmente contaminadas

De acuerdo con el dirigente, las manchas comenzaron a acercarse a la costa y, actualmente, “las comunidades pegadas al mar están totalmente contaminadas”.

Además de la parálisis en la captura, los pescadores reportaron pérdidas materiales: “El día que nos sorprendieron las manchas, tuvimos pérdidas de redes y equipos de pesca”, relató el dirigente.

El problema ocurre en una de las épocas más críticas para el sector. Según explicó Santiago Rojas, durante este periodo se capturan especies de alto valor comercial como robalo, peto, sierra y huachinango, cuya demanda aumenta por la temporada de Cuaresma. “Muchos de nosotros esperamos esta temporada para salir adelante”, afirmó.

Situación requiere intervención inmediata.

Mientras brigadas municipales confirmaron afectaciones a lo largo de los 20.14 kilómetros de litoral de Catemaco, el activista ciudadano Gaspar Ángel Kú Valdés entregó petitorios formales a Semarnat y Profepa para exigir acciones inmediatas, información transparente y garantías para las comunidades costeras.

Por su parte, las autoridades municipales de la región de Los Tuxtlas coincidieron en que la situación requiere intervención inmediata.

