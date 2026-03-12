Exhiben en lonas a diputados federales petistas que votaron contra la reforma electoral

Las fotografías de seis diputados federales del Partido del Trabajo, designados por la vía plurinominal fueron exhibidos en sendas lonas, en distintos puntos de la capital de Oaxaca, con la leyenda “ Traidores a la Patria”, en referencia a la votación de la reforma electoral, discutida en fecha reciente en la Cámara de Diputados.

Los rostros de Alejandro Avilés Álvarez, Margarita García, Raúl Bolaños-Cacho, Maribel Martínez, Aracely Cruz y Alejandro López Sánchez, junto con la frase: Votaron contra la reforma electoral. ¡Votaron contra el pueblo! Las fotos llevan una pleca en los ojos de estos, como suele usarse en caso de los imputados.

Aunque el ex priista, ex verde y hoy, petista, Bolaños Cacho se abstuvo de votar, y el resto de los y las legisladoras, lo hizo en contra.

Una lona con los rostros de legisladores del PT fue instalada en un puente con semáforos en la capital de Oaxaca, tras la votación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados. Excélsior

Las lonas fueron tendidas en cinco puentes por personas desconocidas durante la madrugada del jueves, por lo que en las primeras horas de la mañana fueron vistas por automovilistas y transeúntes; sin embargo, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) Oaxaca, se reservó ofrecer detalles del o los responsables, así como que entidad se encargó de retirarlas, a pesar de ser un espacio vigilado con cámaras.

Las estructuras donde fueron desplegadas están en San Agustín Yatareni y Puente Macroplaza ( zona oriente); puente del Aeropuerto (zona sur); puente Cinco Señores (zona sur) y puente Santa Rosa (zona poniente)

Esto ocurrió, luego de que la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados: 259 votos en favor, 234 en contra y una abstención.

«pev»