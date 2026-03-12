CEDIS de CIMA en Saltillo alcanza estándares internacionales en seguridad alimentaria

La empresa CIMA, grupo multisectorial líder en la industria alimentaria, obtuvo tres certificaciones internacionales clave en materia de seguridad alimentaria para su Centro de Distribución (CEDIS) de Saltillo, fortaleciendo su sistema integral de calidad y control sanitario en sus operaciones de manejo y distribución de alimentos.

Las acreditaciones obtenidas corresponden a ISO 22000, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y HACCP, estándares reconocidos internacionalmente que avalan la correcta implementación de procesos de inocuidad, trazabilidad y control de riesgos dentro de la cadena de suministro.

La certificación ISO 22000:2018 acredita que CIMA cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria alineado con estándares internacionales, garantizando procesos controlados a lo largo de todas las etapas de la operación logística y de distribución de alimentos. Este estándar integra elementos como gestión de riesgos, trazabilidad, control de procesos y mejora continua, fundamentales para asegurar la inocuidad de los productos.

Adicionalmente, CIMA obtuvo la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) basada en la NOM-251-SSA1-2009, alcanzando una calificación de cumplimiento del 100 %, lo que respalda la correcta implementación de protocolos sanitarios en la manipulación, almacenamiento y manejo de alimentos dentro de sus instalaciones.

Excélsior

El CEDIS de Saltillo también cuenta con la certificación HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistema reconocido a nivel internacional que permite identificar, evaluar y controlar riesgos potenciales que puedan afectar la seguridad de los alimentos durante su procesamiento y distribución.

Las certificaciones fueron emitidas por Global Standards Certification, organismo acreditado internacionalmente y reconocido por esquemas globales de certificación, tras un proceso de evaluación integral que incluyó la revisión de procesos operativos, controles sanitarios y sistemas de gestión implementados por la empresa.

“Estas certificaciones reflejan el compromiso de CIMA con la seguridad alimentaria y con la implementación de estándares internacionales que garanticen la calidad y la inocuidad de los alimentos que manejamos. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo nuestros procesos para ofrecer operaciones confiables y alineadas con las mejores prácticas del sector”, señaló Teddy Martínez, CEO de CIMA.

Las acreditaciones refuerzan la confiabilidad de los procesos de la empresa ante clientes, instituciones y programas alimentarios, al asegurar altos estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad en la operación logística. Asimismo, la adopción de estos estándares fortalece la competitividad de CIMA dentro del sector alimentario, al alinearse con los marcos regulatorios y las mejores prácticas internacionales exigidas en mercados institucionales y gubernamentales.

Con estas certificaciones, CIMA consolida su compromiso con la seguridad alimentaria, la mejora continua y la excelencia operativa, garantizando alimentos seguros y procesos confiables desde su operación logística en Saltillo.