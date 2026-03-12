Alumno de primaria adultera bebida y hace que su compañero tome cloro

Un menor de 11 años ingirió un trago de cloro cuando uno de sus compañeros le cambió el agua que había en su termo por esta sustancia, en una escuela primaria de Nuevo León.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:40 horas de este jueves en la escuela primaria Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, ubicada en la colonia Puerta Mitras, en el municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, al lugar llegaron elementos de auxilio, quienes procedieron a revisar al menor. Cuando llegaron le tomaron los signos vitales al estudiante, los cuales no presentaron alteración alguna.

Se refirió que la maestra encargada del grupo le había dado de beber leche al menor y que, posteriormente, fue la familia del menor quien se encargó de llevarlo a consulta médica por sus propios medios.

De manera extraoficial, a través de una página de Facebook se informó que son los alumnos de este plantel quienes son los encargados de la limpieza en las aulas, por lo que esto sería un factor para que tengan acceso a productos de limpieza y sustancias químicas.

Cachan a alumno armado en secundaria en CDMX

Por Ricardo Vitela

Los primeros días de marzo, una movilización de unidades de la policía de la Ciudad de México se registró en la Escuela Secundaria Técnica No. 15 “Pablo Hope Hope”, ubicada sobre avenida Azcapotzalco-La Villa, en la colonia Santo Tomás, alcaldía Azcapotzalco, tras el reporte de un alumno que presuntamente portaba un arma de fuego dentro del plantel educativo.

De acuerdo con versiones de padres de familia, la situación se conoció inicialmente a través de grupos de WhatsApp de estudiantes, donde algunos adolescentes alertaron a sus familiares sobre la presencia de un estudiante de primer grado, grupo “D”, que habría mostrado un arma.

Una madre de familia, identificada como Susana Jiménez, señaló que la escuela no emitió una comunicación oficial inmediata a los tutores.

A nosotros no nos informaron por parte de la escuela, como siempre. Aquí pasan muchas cosas extrañas; no es la primera vez que se habla de que entran con armas. Tengo entendido que sería la segunda ocasión. Nos enteramos por los grupos de WhatsApp porque un niño avisó a su mamá que había otro alumno amenazando con un arma de fuego”, explicó la madre de familia.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acudieron al plantel para verificar los hechos y entrevistarse con autoridades escolares.

Las autoridades ingresaron al centro educativo con el objetivo de confirmar la denuncia y aplicar los protocolos de seguridad correspondientes.

Este tipo de acciones forman parte de las estrategias de seguridad escolar que autoridades capitalinas han reforzado en los últimos años ante reportes de riesgo dentro de planteles educativos.

Ante la presencia policial, padres y madres de familia acudieron a la secundaria para retirar a sus hijos e hijas. La entrega de estudiantes se realizó de manera minuciosa y controlada por parte del personal del plantel.

Hasta el momento, la información se mantiene bajo hermetismo por parte de las autoridades escolares y de seguridad. Se informó que el caso fue turnado al Ministerio Público, donde se dará seguimiento a los hechos.

Por tratarse de un menor de edad, la identidad del estudiante y de sus tutores permanece reservada, conforme a los protocolos de protección de datos y derechos de la niñez.

jcp