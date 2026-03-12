Reportan asesinato de Claudia Rodríguez, líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, reportó y condenó el aesinato de Claudia Ivette Rodríguez Hernández, presidenta seccional del partido en Ometepec y excomisaria municipal de Milpillas.

En un mensaje publicado en redes sociales, Moreno exigió una investigación para esclarecer el crimen y añadió que la familia de Rodríguez Hernández no está sola.

Este crimen confirma lo que millones viven todos los días. El país está rebasado y el gobierno de Morena no da resultados. La inseguridad avanza, la impunidad protege a los delincuentes y las familias quedan desamparadas”, escribió en redes sociales.

En tanto, la dirigencia estatal del PRI también condenó el asesinato y exigió a las autoridades que haya justicia para Hernández Rodríguez.

Que el discurso de justicia en el marco del Día Internacional de la Mujer se convierta en hechos, para casos tan lamentables como este.



Nos solidarizamos fraternalmente con sus familiares y amistades, a quienes les reiteramos nuestro total respaldo.

Al respecto, el senador priista por Guerrero, Manuel Añorve, respaldó a Alejandro Bravo Abarca como líder del PRI en Guerrero y se solidarizó con la familia de Hernández Rodríguez.

Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos. Este crimen no puede quedar impune. ¡Exigimos justicia!

Habría sido atacada en su tienda

Hasta el momento, autoridades no han dado información al respecto, sin embargo, medios locales señalan que la funcionaria del PRI habría sido atacada en su tienda, ubicada en la autopista Acapulco-Pinotepa Nacional.

RLO