Ariadna Montiel encabeza encuentro con Servidores de la Nación en Guerrero para fortalecer política social

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, encabezó en el Auditorio Sentimientos de la Nación un encuentro masivo con Servidores de la Nación provenientes de diversas regiones de Guerrero, como parte del inicio de una fase de consolidación de la política social bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante un auditorio lleno de personal operativo, la funcionaria federal agradeció el trabajo territorial que realizan las brigadas del Bienestar y subrayó que su labor es fundamental para garantizar que los programas sociales lleguen a las comunidades más apartadas del país.

El acto formó parte de una serie de reuniones que se desarrollarán en distintos puntos de la entidad con el objetivo de reforzar la estructura organizativa encargada de censar beneficiarios, dar seguimiento a padrones y coordinar la entrega directa de apoyos económicos. Guerrero, estado estratégico para la política social

Autoridades del Bienestar y personal operativo encabezan encuentro con Servidores de la Nación en el Auditorio Sentimientos de la Nación, en Chilpancingo, Guerrero, como parte de la coordinación territorial. Excélsior

Durante el encuentro, autoridades federales destacaron que Guerrero es una de las entidades prioritarias en la estrategia social del gobierno debido a sus niveles históricos de pobreza y marginación, lo que exige una operación territorial constante en regiones complejas como la Montaña y la Sierra.

Servidores de la Nación y autoridades del Bienestar participan en fotografía grupal tras el encuentro realizado en el Auditorio Sentimientos de la Nación, en Chilpancingo, Guerrero. Excélsior

En este contexto, los Servidores de la Nación —considerados el brazo operativo de la Secretaría de Bienestar— mantienen tareas de campo que incluyen visitas domiciliarias, levantamiento de información socioeconómica y acompañamiento a beneficiarios de programas como la pensión para adultos mayores y las becas educativas.

Continuidad del modelo de bienestar

Montiel reiteró que el actual gobierno federal busca consolidar el modelo social basado en la entrega directa de apoyos y en la cercanía con la población, bajo principios ideológicos como el denominado “Humanismo Mexicano” y la prioridad presupuestal hacia los sectores más vulnerables.

Asimismo, se informó que en Guerrero ya comenzaron nuevas acciones operativas, entre ellas el Censo Salud y Bienestar —orientado a integrar beneficiarios a esquemas de atención médica domiciliaria— y el registro para la pensión universal dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años.

Las autoridades señalaron que estos encuentros permitirán fortalecer la coordinación logística y asegurar que la transición entre administraciones federales no afecte la continuidad de los programas sociales en uno de los estados con mayor inversión en bienestar del país.

«pev»