El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, anunció una decisión inédita de este organismo para detectar a los servidores públicos mexicanos que estén coludidos con el crimen organizado, con la ayuda de los ciudadanos mexicanos, a través de números de WhatsApp y otros canales de comunicación digital.

Anoche, mediante su cuenta en la red social de X, Terry Cole dio a conocer el número exclusivo para que los ciudadanos denuncien a los servidores públicos de Sinaloa y este jueves difundirá el número correspondiente para el estado de Jalisco.

Anunció que “el @DEAHQ ha establecido líneas dedicadas de denuncias para recibir información sobre miembros y asociados de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas (FTO, por sus siglas en inglés); sobre funcionarios gubernamentales corruptos que proporcionan apoyo material a FTO designadas y sobre redes criminales e individuos que lavan dinero para financiar el narcoterrorismo”.

Aseguró que “tu información importa. Tu identidad y seguridad importan. Si tienes información, conéctate con la DEA a través de los canales de reporte designados. Se ofrece reporte confidencial y anónimo”, dice el mensaje, en el que arroba a Excélsior y otros medios de comunicación para su difusión.

Para las denuncias en torno de los grupos criminales que operan en Sinaloa, como el Cártel de Sinaloa, Los Chapitos, La Mayiza, entre otros, el número es +1-858-298-5670, Threema ID: PTJ4HS3J y MFSinaloaTipLine@dea.gov.

Para el estado de Jalisco, donde mayoritariamente opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se darán los detalles este jueves.

El director de la DEA aseguró que “juntos, podemos exponer la corrupción, interrumpir redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a nuestras comunidades”.

Desde enero del 2025, cuando asumió su segundo mandato en la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump firmó la orden ejecutiva para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de narcotráfico y en febrero de ese mismo año el Departamento de Estado declaró como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos; en julio de este año agregó a el Cártel de Juárez y a Los Viagras.

Esta es la primera vez en la historia de las acciones de la DEA contra los cárteles de la droga mexicanos, que este organismo de Estados Unidos solicita abiertamente la ayuda de los ciudadanos mexicanos para que le den a conocer los nombres de los servidores públicos que están involucrados con los criminales.