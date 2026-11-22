El director de la DEA, Terrence Cole, lamentó este domingo la muerte de cuatro soldados de las fuerzas especiales mexicanas durante el operativo del viernes al sábado para capturar a Fausto Isidro, “El Chapo Isidro”, Meza Flores.

“Mis más profundas condolencias a las familias y compañeros de servicio del Ejército Mexicano @Defensamx1 que perdieron la vida en la operación contra Chapo Isidro”, dijo el funcionario en su cuenta de la plataforma X.

“Su valentía y sacrificio nunca serán olvidados. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos”, agregó.

Cole incluyó en su mensaje vínculos para el cuartel general de la DEA, la Embajada de Estados Unidos en México, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, el Gabinete de Seguridad y para el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Estos son los datos de los cuatro integrantes del 63 Batallón de Infantería que cayeron durante la operación para detener a “El Chapo Isidro” en Guasave: