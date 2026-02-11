Dan más de 40 años de cárcel a pareja por maltratar y matar a su bebé

Una pareja fue sentenciada a más de 40 años de prisión por dar muerte a una bebé de un año durante 2023 en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

Se trata de Iram "N" (padrastro) y Anahí “N” (madre de la menor), quienes este miércoles recibieron 48 y 45 años de condena, respectivamente, aunado a un pago por indemnización por muerte y gastos funerarios.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León calificó esta sentencia como “emblemática”, toda vez que, señaló, representa protección máxima hacia la niñez del estado.

Según trascendió en su momento, la pareja vivía en unión libre y tenía un problema de consumo de sustancias.

Detalles del crimen cometido

Iram “N”, Anahí “N” y la bebé de la mujer vivían en un domicilio ubicado en las calles Agualeguas y Galeana, en la colonia Misión, en Salinas Victoria.

La pareja solía ejercer violencia de género en contra de la menor de un año, además, solían agredirla a golpes de manera constante.

Entre los actos violentos en contra de la pequeña, se informó acerca de diversas heridas por quemaduras que le causaron múltiples lesiones infamantes, degradantes y finalmente mortales, esto durante agosto de 2023.

Cuando el cuerpo de la menor fue trasladado al anfiteatro, se le practicó una autopsia que determinó la causa de muerte por diversos golpes, siendo uno de ellos mortal en su cabeza.

Esto llevó a las autoridades investigadoras a proceder en contra de Iram y Anahí, quienes fueron detenidos hasta que finalmente recibieron la sentencia que ha sido reconocida por la audiencia en redes sociales, que aún no olvida este caso que estremeció al estado.

Vinculan a proceso a presunto violador

En otro hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado vinculó a proceso a un hombre identificado como Tomás “N”, por su presunta participación en el delito de agresión sexual cometido en contra de una mujer en mayo de 2025.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó pruebas que permitieron al Juez de Control determinar la probable responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos en un municipio del área metropolitana.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la agresión se registró en mayo de 2023, cuando la víctima acudió a una vivienda. Al llegar, fue recibida de forma violenta y con insultos por Tomás “N”, quien presuntamente la sometió por la fuerza para imponerle actos sexuales.

Detectives de la Agencia de Investigaciones (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del señalado, quien tras ser notificado de la vinculación a proceso, fue internado en un Centro de Reclusión Estatal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

jcp