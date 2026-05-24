Tras persecución caen cinco huachicoleros en Hidalgo con casi 3 mil litros de hidrocarburo

Un despliegue de seguridad encabezado por elementos estatales permitió la captura de cinco presuntos integrantes de una red dedicada al traslado ilegal de combustible en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, donde además fueron asegurados casi tres mil litros de hidrocarburo.

El operativo se desarrolló en la comunidad de Pachuquilla, luego de que agentes detectaran movimientos inusuales de varios vehículos durante recorridos de vigilancia.

Al percatarse de la presencia policial, los conductores intentaron escapar, provocando una persecución que se extendió por distintos puntos de la zona.

Con apoyo del sistema de videovigilancia del C5i, las autoridades lograron dar seguimiento en tiempo real a las unidades involucradas, lo que facilitó la intervención de los oficiales y el cierre de rutas para impedir la huida.

Tras la movilización fueron interceptadas dos camionetas y un automóvil compacto.

En el sitio quedaron detenidos tres hombres y dos mujeres, uno de ellos con antecedentes relacionados con otros delitos, de acuerdo con reportes preliminares.

Durante la inspección de las unidades, los uniformados encontraron 13 contenedores utilizados para el almacenamiento y transporte de combustible.

Entre tambos y garrafas se contabilizaron aproximadamente 2 mil 925 litros de hidrocarburo presuntamente obtenido de manera ilegal.

Los detenidos, junto con los vehículos y el combustible decomisado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer la procedencia del energético y definir la situación jurídica de los implicados.