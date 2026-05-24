Detienen a exdirector jurídico de Pueblo Nuevo, Durango

El extitular de Asuntos Jurídicos y representante legal del municipio de Pueblo Nuevo, Durango, Cristhian Agustín “N”, fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado.

La Fiscalía Anticorrupción informó que de acuerdo con las investigaciones, fue en enero del 2025 cuando en su carácter de director de Asuntos Jurídicos recibió un cheque expedido de la cuenta oficial del Ayuntamiento por la cantidad de 300 mil pesos, recurso que tenía como finalidad especifica el pago de laudos laborales.

Posteriormente, presentó ante la Dirección de Administración y Finanzas Municipal un escrito de comprobación de gastos, mediante el cual informó haber realizado pagos parciales relacionados con diversos expedientes laborales.

No obstante, dicha comprobación fue sustentada con documentación presumiblemente falsa, toda vez que la autoridad laboral correspondiente informó que las cantidades referidas no fueron exhibidas dentro de los expedientes señalados.

La dependencia informó que con ello presuntamente se desvió la finalidad específica para la cual fueron entregados los recursos públicos municipales, destinados exclusivamente al pago de laudos laborales, afectando de esta forma las finanzas públicas y el debido funcionamiento del municipio.

Tras su detención, Cristhian Agustín “N” fue trasladado e internado en el Centro de Reinserción Social número1 y puesto a disposición del Juez de la causa, quien determinará su situación jurídica en los términos y plazos establecidos en el procedimiento penal.