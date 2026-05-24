CFE calificados, 10 años impulsando el desarrollo energético de la industria en México 

El 23 de mayo de 2026 CFE Calificados, el brazo comercializador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cumplió 10 años de participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como suministrador de energía eléctrica a usuarios calificados en México.

“Su historia empezó con el respaldo de la CFE y con la convicción de que las grandes empresas establecidas en la República Mexicana requerían un aliado que las acompañara y otorgara el impulso para su desarrollo y crecimiento, dándoles mejor energía, mejor servicio y menores costos”, se indicó en un boletín.

CFE Calificados se creó con la meta clara de responder a nuevos enfoques, acordes a un nuevo Mercado Eléctrico Mayorista; pero sobre todo para responder a las necesidades energéticas del sector industrial en el país.

Con presencia en 25 estados de la República, es hoy el suministrador de 200 empresas con más de tre mil MW inyectados, para garantizar la continuidad en las operaciones de una industria cada vez más demandante.

“Industrias como la automotriz, acerera, metalúrgica, alimentaria, química, farmacéutica, textil, de hidrocarburos, parques industriales y servicios públicos han encontrado en CFE Calificados un aliado confiable y competitivo para fortalecer sus operaciones y acompañar su crecimiento”, se indicó en el boletín.

CFE Calificados, encabezado por la directora general de CFE, Emilia Esther Calleja y la directora de la filial, María Elena Villarreal Salazar, junto con colaboradores y clientes, suma un nuevo logro: integra a su portafolio generación con energía renovable, buscando que sus clientes continúen creciendo y mantengan sus metas de sustentabilidad.

“CFE Calificados ha logrado mantener una operación continua y confiable desde hace 10 años. Con el paso del tiempo ha fortalecido sus procesos financieros y ha consolidado relaciones de largo plazo con sus clientes, siempre con una visión orientada al crecimiento y la mejora continua”, se indicó.