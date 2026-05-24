INE realiza segundo simulacro PREP para Coahuila

A 15 días de la elección en Coahuila, este domingo terminó el plazo para que las personas que solicitaron votar de manera anticipada presencial recibieran en sus domicilios a los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) que les dieron su boleta para ejercer su derecho al voto.

En tanto, desde este domingo y hasta el 30 de mayo, quienes solicitaron el voto anticipado por internet podrán acceder al sistema para emitir su voto.

De igual manera se realizó el segundo simulacro de ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la entidad.

La consejera Carla Humphrey comentó en sus redes sociales que el INE está listo para la jornada electoral del 7 de junio próximo.

Hay que recordar que en las únicas elecciones locales que se realizarán este año, el INE es coadyuvante en la organización de las elecciones al estar encargado de conformar e integrar las mesas directivas de casilla, así como de vigilar que el PREP funcione correctamente y entregar los listados nominales a la entidad, entre otras cosas.

“A través del PREP, el INE y el Instituto Electoral de Coahuila garantizamos que la ciudadanía coahuilense pueda contar con elecciones transparentes”, escribió la consejera.

El próximo 7 de junio, Coahuila renueva su Congreso local.

Se elegirán 16 diputaciones por mayoría relativa y 9 por representación proporcional.