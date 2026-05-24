Dan último adiós a Blanca Adriana en Puebla; familia halla alivio, pero exige justicia

Aunque el dolor y el coraje consumen a la familia de Blanca Adriana Vázquez tras ser asesinada, sus seres queridos expresaron sentir un "alivio" agridulce al haber recuperado sus restos. Su cuerpo finalmente fue trasladado a su tierra natal, Huauchinango, donde fue recibida con la música de banda que tanto le gustaba.

"Es un alivio muy grande en lo que cabe. Uno lo que quería era encontrarla, ya no vamos a estar con esa incertidumbre de que este por allá aventada y que no pudieras encontrar los restos de ella; la encontramos y la trajimos a casa", compartió Michel Vázquez, hermano de la víctima.

Inicialmente, el cuerpo de Blanca fue velado en la capital poblana, en el domicilio que compartía con su pareja y sus dos hijos, de 19 y seis años de edad. De esa vivienda salió por última vez con la única intención de solicitar informes sobre un tratamiento reductor de grasa abdominal.

Su hijo mayor, Adrián, quien se encontraba estudiando en el comedor el día de la desaparición, relató el escalofriante presentimiento que tuvo al verla salir de su habitación:

"Voy a sonar un poquito loco, pero ese día sentí una gran necesidad de querer acompañarla. No quise abrumarla con tanto, pero yo sí tenía un presentimiento de que algo podía suceder", recordó el joven.

Presunta negligencia y alteración de la escena

Fue hasta este sábado que el cortejo fúnebre arribó a Huauchinango. Familiares y conocidos recordaron a Blanca Adriana como una mujer que siempre buscó verse bonita, razón por la cual le llamó la atención una publicidad en redes sociales.

"Le dio curiosidad un lugar donde estaban haciendo una promoción en donde les hacían un procedimiento para reducir la grasa del abdomen; a mí me comentó que solo iba a pedir información", detalló Lorenzo Ramos, esposo de Blanca.

La tarde de este domingo, una carroza fúnebre trasladó los restos de Blanca hacia la casa donde vivió su infancia, antes de partir a su última morada en el panteón municipal. En medio del sepelio, su esposo lanzó una dura acusación contra el personal del consultorio implicado, señalando que intentaron encubrir los hechos.

"No es justo que después de que haya pasado una situación que se les salió de las manos al interior del consultorio, hayan sacado el cuerpo, se lo hayan llevado y todo lo que pasó. El daño que le hicieron posterior creo que eso es lo que nos está afectando más psicológicamente", sentenció Lorenzo Ramos.

Hasta el momento, la familia asegura que las autoridades poblanas mantienen las indagatorias abiertas y se encuentran a la espera de los resultados oficiales de la necropsia para determinar la causa exacta de la muerte y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.