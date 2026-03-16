¿Cuándo pagan la mensualidad de abril a pensionados del IMSS? Esta es la fecha oficial

Cada inicio de mes, millones de personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esperan el depósito de su pensión, un ingreso que forma parte de su economía diaria para cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos o servicios.

Para evitar confusiones y filas innecesarias en bancos, el Instituto publica cada año un calendario oficial con las fechas de pago programadas.

¿Cuándo será el pago de abril?

De acuerdo con el calendario de pago de pensiones 2026 del IMSS, el depósito correspondiente al mes de abril se realizará el miércoles 1 de abril de 2026 .

Esto significa que los recursos estarán disponibles desde ese día en las cuentas bancarias registradas por las personas pensionadas.

Cómo reciben el pago los pensionados del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza el pago de la pensión mediante depósito bancario directo, por lo que los beneficiarios no necesitan acudir a oficinas del IMSS para cobrar.

Las autoridades del Instituto recomiendan:

Revisar el saldo de la cuenta bancaria antes de acudir al cajero.

Revisar el saldo de la cuenta bancaria antes de acudir al cajero. Evitar retirar el dinero el mismo día del depósito si no es necesario.

Utilizar cajeros automáticos en horarios menos concurridos.

Reportar cualquier irregularidad ante el banco o el IMSS.

El Seguro Social ha reiterado que el pago se realiza conforme al calendario oficial y que no se requiere intermediarios para recibir la pensión.

Calendario de pago de pensiones IMSS 2026

El documento oficial del Instituto establece las fechas de depósito programadas para todo el año:

Enero: viernes 2

Enero: viernes 2 Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

El calendario permite a los pensionados anticipar la llegada de su ingreso mensual y planificar sus gastos.

¿Qué tipos de pensiones paga el IMSS?

El Instituto Mexicano del Seguro Social otorga pensiones a trabajadores y beneficiarios que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social.

Entre las principales modalidades se encuentran:

Pensión por cesantía en edad avanzada

Pensión por Pensión por vejez

Pensión por invalidez

Pensiones derivadas de riesgos de trabajo

Pensiones para viudez, orfandad o ascendencia

Estas prestaciones pueden corresponder tanto al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 como al sistema vigente desde 1997, dependiendo del historial laboral de cada persona.

¿Qué hacer si no se refleja el pago de la pensión?

En caso de que el depósito no aparezca en la cuenta bancaria el día programado, el IMSS recomienda:

Esperar algunas horas, ya que los bancos pueden tardar en reflejar el depósito.

Verificar el saldo mediante la aplicación bancaria o cajeros automáticos.

Contactar al banco para confirmar si el pago fue recibido.

En caso de persistir el problema, acudir a la subdelegación del IMSS correspondiente.

También es posible solicitar orientación a través de los canales de atención del Instituto.

RLO