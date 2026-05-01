“El cártel más mortal y poderoso del mundo es el de Morena”, acusa la priísta Paola Garate

“Tuvimos una narco elección, entonces tenemos un narco gobierno; así de fuerte pero así de claro”, acusó la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Sinaloa, Paola Garate, sobre la jornada de junio de 2021 en aquel estado durante la cual fue secuestrada.

“No podemos resignarnos a que esto siga conduciéndose así. El costo es muy alto. Esta guerra, que va más de dos años, pues es parte de la misma colusión desbordante. Estamos tratando con criminales. Es el cártel más mortal y poderoso del mundo, es el de Morena y tienen absolutamente a todos los organismos. No hay donde te ampares, no hay donde te refugies”.

Esto surge de las acusaciones por nexos con el crimen organizado hechas por el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, entre los cuales también se encuentra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa en 2023.

“Yo lo denuncié por violencia política en razón de género, pedía su destitución. Era presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, y el secretario de seguridad en ese momento dijo ‘que se vea la cola esa mujer’. Lo denuncié, y la denuncia inmediatamente desechada. Pero luego en campaña, ya en 2024, el candidato a senador de Momento, yo me referí a él como acosador porque tenía interpuestas varias denuncias por acoso sexual de varias personas del Poder Judicial. […] Ahí sí procedió inmediatamente, medidas cautelares, tenía que bajar de todas mis redes donde lo señalaba así, luego multas. El partido terminó en una disculpa pública”.

Tras esos hechos, en octubre del año pasado, recordó la priísta, sufrió un asalto donde resultó encañonada a cambio de entregar su camioneta, “pero la soltaron a la hora, no me dijeron nada pero una pistola en la sien te dice mucho, ¿no?”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, Gárate Valenzuela consideró, que tras los señalamientos de las autoridades estadunidenses, la presidenta Claudia Sheinbaum debe asumir “su papel como mandataria constitucional y no siga erigiéndose nada más como una líder su partido protegiendo criminales y colusión con el crimen organizado en las más altas esferas del poder de Morena”.

“Este es el momento decisivo para que, de una vez por todas, insisto, asuma su responsabilidad”.

La priísta recordó ese 6 de junio de 2021, cuando fue secuestrada por unas horas previo al arranque de la jornada electoral en Sinaloa, violencia que aún no es abatida en el estado.

“Convocan a una reunión en el partido de candidatas y candidatos. Al llegar me doy cuenta que no estaba nadie, no atendieron la llamada los demás. Estaba sitiado todo el partido, no solo de policía sino de otras personas extrañas y también, personas que estaban en la organización de la jornada electoral del día siguiente. Al salir de ahí insistieron en que me fuera en un carro de apoyo. Saliendo de ahí se da el atraco, un convoy de más de veinte camionetas, exagerado, como si fueran a levantar a un gobernador, armados hasta los dientes”.

A partir de ese momento, de acuerdo con la memoria de la legisladora, sus secuestradores la cambiaron de autos y de lugares hasta que finalmente los liberaron.