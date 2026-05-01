Sheinbaum descarta reunión con AMLO durante su gira en Palenque, Chiapas
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que no visitará a López Obrador durante su gira en Chiapas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que vaya a reunirse este viernes con el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Palenque, Chiapas, luego de que surgieran suspicacias por la coincidencia de su gira con la controversia en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Al finalizar su conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum Pardo fue cuestionada por la prensa sobre si aprovecharía su gira por Chiapas para visitar al expresidente en su quinta de Palenque, lo cual descartó.
La pregunta surgió en medio del debate político generado por el caso de Rocha Moya, señalado en reportes recientes por presuntos vínculos con el crimen organizado, señalamientos que el gobernador ha rechazado. La controversia también abrió cuestionamientos sobre el papel del Gobierno federal y la relación con Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.
La gira de Sheinbaum Pardo por Chiapas llamó la atención debido a que Palenque es el lugar donde vive López Obrador desde terminó su sexenio, lo que alimentó versiones sobre un posible encuentro privado entre ambos. Sin embargo, la presidenta negó que esa reunión forme parte de su agenda.
La posibilidad de una reunión cobró fuerza debido a dos factores críticos que han marcado la agenda de los últimos días:
- La situación de Rubén Rocha Moya.
- La coincidencia geográfica.
La agenda de la presidenta en Chiapas estará centrada en supervisar avances de obras de infraestructura y programas sociales.
