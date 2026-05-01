Líderes sindicales arropan a la presidenta Sheinbaum

En la conmemoración del Día del Trabajo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue respaldada por líderes sindicales, ante la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para extraditar a 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

Al realizar su conferencia matutina desde Centro Cultural del México Contemporáneo del SNTE, la jefa del Ejecutivo recibió muestras de apoyo por su postura de defensa de la soberanía.

Conferencia Mañanera del Pueblo con motivo del Día del Trabajo Presidencia | Cuartoscuro

Avances en derechos laborales

Tereso Medina secretario general de la CTM, resaltó que la Mandataria federal es reconocida por los avances en los derechos de las y los trabajadores. Medina planteó que el sector obrero debe cerrar filas frente a presiones externas

“En este momento le expresamos a la doctora Claudia Sheinbaum que los trabajadores de México estamos con ella, que vamos a participar, porque lo primero que deseamos es que la unidad nacional defendamos también la soberanía nacional, la soberanía nacional, como ella nos lo ha dicho no está en negociación “, remarcó.

Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, hizo un llamado a la unidad ante amenazas externas. El diputado federal manifestó que la clase trabajadora siempre ha defendido al país y su soberanía en situaciones críticas.

Desde el exterior hay amenaza

“Hoy puedo decir, con toda seguridad, que estamos enfrentando un nuevo camino, un nuevo reto, un reto que desde el exterior nos amenaza, pero que unidos y juntos vamos a poder superar como siempre lo hemos hecho en la historia de nuestro país”, defendió.

La secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, María de Jesús Rodríguez Vázquez, reconoció los avances en derechos laborales como es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Sin embargo, solicitó una reforma fiscal para quitar impuestos y que los trabajadores puedan ver reflejado sus salarios de manera más directa en sus bolsillos, con prestaciones como horas extras y aguinaldos. La líder sindicalista expresó el respaldo a su Gobierno.

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