IMSS cuenta con 82 salas de hemodinamia a nivel nacional

Actualmente, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) operan 82 salas de hemodinamia a nivel nacional, de las cuales, 34 se ubican en hospitales de Segundo Nivel de atención, “cifra que marca un crecimiento del 750 por ciento respecto a 2018, cuando solo existían seis en cuatro estados del país”, señaló Efraín Arizmendi Uribe, titular de la Unidad de Atención Médica.

Añadió que su pleno funcionamiento representa un avance estratégico para enfrentar la principal causa de muerte en México que son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, ya que anualmente se efectúan más de 52 mil intervenciones.

Con lo anterior, el Seguro Social ha disminuido la mortalidad en aproximadamente 13 % en el primer mes posterior al infarto.

“El tiempo es vida. En un infarto agudo de miocardio, el tratamiento ideal debe realizarse dentro de los primeros 90 minutos desde el inicio de los síntomas. Antes, muchos pacientes debían trasladarse durante horas a otros estados, lo que reducía significativamente sus posibilidades de supervivencia”.

El cardiólogo intervencionista subrayó que a la par de esta ampliación se fortaleció la formación médica ya que entre 2024 y 2025 egresaron 35 cardiólogos intervencionistas en el país, de los cuales 33 fueron contratados por el IMSS para operar estas nuevas salas.

Efraín Arizmendi Uribe destacó que las nuevas salas permiten atender de manera oportuna a pacientes en entidades como: Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, entre otras.