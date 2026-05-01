Termina onda de calor y llegará último frente frío a México ¡Así pegará!

El pronóstico del servicio @Infometeoro establece que este viernes es el octavo y último día de la onda de calor en México, destacando las altas temperaturas en el oriente y sureste del territorio nacional.

Calor. Cuartoscuro

En su cuenta de X, destacó que a partir de este sábado se comenzarán a sentir los efectos del Frente Frío número 48, y el aire polar que lo impulsa sobre el norte y noreste del país.

Se mantendrá calor en 20 estados

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en 20 entidades de la República Mexicana.

Mientras que el Frente Frío 48 tendrá interacción con un canal de baja presión, con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en altura, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana.

Fuerte lluvia hoy Héctor López

"La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera comenzará a debilitarse paulatinamente; no obstante, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte del territorio nacional", subrayó.

El SMN, indicó que la onda de calor continuará en Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, centro y sur), Chiapas (norte y centro), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Zacatecas (noreste), y Guanajuato (noreste).

Además de Querétaro, Hidalgo, Veracruz (centro), Puebla (centro, sureste y suroeste), Tlaxcala (este), Estado de México (norte y suroeste), Ciudad de México y Morelos; y finalizando en Aguascalientes y Nayarit.

Lluvias en estos estados

Para la noche de este jueves y madrugada del viernes se prevén lluvias muy fuertes en Coahuila (norte y noreste); lluvias fuertes en Sonora (norte y noreste), Chihuahua (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste); chubascos en zonas de Chiapas, así como lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Además, se estiman rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Zacatecas; y de la misma intensidad, pero de componente sur en Nuevo León y Tamaulipas.

Palmeras movidas por el fuerte viento.

Asimismo, se mantienen las condiciones para la formación de torbellinos en la porción norte de Coahuila y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora con tolvaneras en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango.

El Servicio Meteorológico agregó que se esperan temperaturas máximas mayores a 45 grados en San Luis Potosí (centro y sur) y Guerrero (noroeste).

De 40 a 45 grados en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (suroeste), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (noroeste), Tamaulipas (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz (centro), Tabasco (este), Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

CDMX y Edomex

De 35 a 40 grados en Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México (suroeste), y de 30 a 35 grados en Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala.

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