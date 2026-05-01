Sargazo amenaza con romper récord en Quintana Roo; prevén hasta 130 mil toneladas en 2026

El Caribe Mexicano se prepara para enfrentar uno de sus mayores desafíos ambientales y turísticos. El Centro de Monitoreo de Sargazo de Quintana Roo ha emitido un alarmante pronóstico para esta temporada 2026: se espera un incremento de entre 25% y 30% en la llegada de esta macroalga en comparación con el año anterior.

¿Cuánto sargazo llegará al Caribe Mexicano en 2026?

Los datos oficiales advierten que 2026 podría convertirse en el peor año registrado desde 2011, fecha en que la región comenzó a sufrir los indicios de esta "peste marrón".

El sargazo podría romper récord en 2026 en playas de Quintana Roo. Ernesto Méndez

Las cifras proyectadas son contundentes:

130 mil toneladas es el total de sargazo esperado para este año.

es el total de sargazo esperado para este año. 96 mil toneladas fue el total registrado en 2025 (un aumento drástico).

fue el total registrado en 2025 (un aumento drástico). 25 mil toneladas ya han arribado de manera anticipada desde enero.

El recale más intenso se espera durante los meses de mayo, junio y julio, donde grandes parches de color marrón ya son visibles viajando por el mar abierto hacia la costa quintanarroense.

Playa del Carmen y 14 destinos en semáforo rojo

Actualmente, las corrientes marinas ya están impactando los principales polos turísticos. En los últimos días, Playa del Carmen ha registrado un intenso arribo de sargazo, lo que ha provocado que las autoridades coloquen a este destino turístico en semáforo rojo.

Además de Playa del Carmen, otros 14 sitios de la zona norte del estado de Quintana Roo se encuentran en la misma alerta máxima, complicando el disfrute de las playas y obligando a las autoridades a intensificar las labores de limpieza.

El sargazo podría romper récord en 2026 en playas de Quintana Roo. Ernesto Méndez

¿Por qué hay tanto sargazo este año? Las causas detrás de la plaga

Recientemente, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT) del Instituto de Geografía de la UNAM, reveló datos de su monitoreo satelital: existen aproximadamente 40 millones de toneladas de sargazo distribuidas en el Océano Atlántico. Esto supera la marca de 38 millones en 2025 y los 24.2 millones de 2022.

¿Qué está detonando esta explosión de algas? Los expertos señalan tres factores clave:

Aumento de la temperatura del mar

El calentamiento global crea un ambiente ideal para la reproducción de la macroalga.

Fenómeno de 'El Niño'

Se prevé el surgimiento de un fenómeno del "Niño supercargado" que agravará la crisis térmica en el océano en los próximos meses.

Alteración de corrientes marinas

El cambio climático ha modificado las rutas de las corrientes, empujando enormes masas de sargazo directamente hacia las costas de México.

El sargazo podría romper récord en 2026 en playas de Quintana Roo. Ernesto Méndez

Peligros del sargazo: Más allá de una mala imagen turística

Jorge Prado Molina, coordinador del LANOT, advierte que México necesita acciones de recolección mucho más agresivas. El impacto de esta alga va mucho más allá de su desagradable aspecto visual o su olor nauseabundo que aleja al turismo:

Daño al ecosistema: El bloqueo de la luz solar asfixia y mata arrecifes de coral y pastos marinos enteros.

El bloqueo de la luz solar asfixia y mata arrecifes de coral y pastos marinos enteros. Riesgos a la salud pública: Al descomponerse, el sargazo libera gases nocivos. Además, la macroalga es capaz de capturar metales pesados del mar como arsénico, mercurio y cadmio , convirtiéndose en un residuo tóxico.

Al descomponerse, el sargazo libera gases nocivos. Además, la macroalga es capaz de capturar metales pesados del mar como , convirtiéndose en un residuo tóxico. Impacto económico: Las pérdidas millonarias para el sector hotelero, restaurantero y los prestadores de servicios turísticos locales.

El sargazo podría romper récord en 2026 en playas de Quintana Roo. Ernesto Méndez

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