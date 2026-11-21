Entre 2016 y 2019, Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, se consolidó omo una de las figuras centrales de los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva y un actor relevante en la disputa por el control del narcotráfico en el noroeste de México. Mientras el Cártel de Sinaloa enfrentaba fracturas internas tras la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, las publicaciones de Excélsior documentaron la presencia de Meza Flores en el norte de Sinaloa y Sonora, su rivalidad con otros grupos criminales y la actividad de células como Los Mazatlecos.

En esos años también aumentó la presión de las autoridades mexicanas y estadunidenses sobre el capo. La extradición de un familiar, la recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por el FBI en 2017 y su inclusión entre los objetivos prioritarios del gobierno mexicano reflejaron el alcance de la persecución en su contra. Esta cronología reúne los principales episodios publicados por Excélsior entre 2016 y 2019 y permite seguir la evolución de su presencia criminal, las disputas territoriales y los esfuerzos por detenerlo.

2016: La disputa por el territorio y los primeros golpes a su entorno

15 de enero de 2016 | El Cholo Iván, uno de sus principales rivales

Tras la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, Excélsior publicó información sobre la situación judicial de Jorge Iván Gastélum Ávila, alias El Cholo Iván, detenido junto con el capo el 8 de enero en Los Mochis, Sinaloa.

La nota de Juan Pablo Reyes recordó que Gastélum había encabezado una cruenta batalla para contener a sus rivales directos, entre ellos Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro.

Especial

El texto lo identificó como uno de los principales adversarios del jefe de seguridad de Guzmán Loera, en medio de la disputa por el control de distintas plazas sinaloenses.

2 de febrero de 2016 | El verdadero brazo de hierro de los Beltrán Leyva

En Frentes Políticos, Excélsior se refirió a la captura de Francisco Javier Hernández García, alias El 2000, identificado como dirigente de una estructura de los hermanos Beltrán Leyva.

La publicación cuestionó que las autoridades destacaran la detención sin mencionar a Fausto Isidro Meza Flores, a quien describió como el verdadero brazo de hierro de esa organización criminal.

El texto sostuvo que El Chapo Isidro controlaba el corredor norte de Sinaloa, Sonora y mantenía influencia sobre la policía de Guasave, de acuerdo con diversos testimonios.

8 de febrero de 2016 | Se recrudece la guerra entre los dos Chapos

En su columna Razones, Jorge Fernández Menéndez analizó el incremento de la violencia en Sinaloa durante los seis meses que Joaquín Guzmán Loera permaneció prófugo.

El periodista señaló que los asesinatos aumentaron 16.36 por ciento durante ese periodo, con 501 muertes violentas relacionadas con ajustes de cuentas.

El análisis atribuyó ese recrudecimiento a la confrontación entre el cártel de Sinaloa y la organización encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, quien controlaba el norte de Sinaloa y buena parte de Sonora.

La publicación describió a Meza Flores como uno de los principales herederos de la estructura de los Beltrán Leyva.

10 de abril de 2016 | Los Mazatlecos, uno de los brazos armados de los Beltrán Leyva

En un reportaje firmado por Raúl Flores, Excélsior documentó la existencia de 45 grupos armados vinculados con las principales organizaciones criminales del país, con base en información de la Procuraduría General de la República.

El informe identificaba siete brazos armados de los Beltrán Leyva, entre ellos Los Mazatlecos, con presencia en Sinaloa y Baja California Sur.

La publicación señaló que, hasta diciembre de 2015, el grupo era encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, cuya creciente influencia había llevado al Departamento del Tesoro estadounidense a designar su red como organización de tráfico de drogas en enero de 2013.

El reportaje también describió la fragmentación de los grandes cárteles y la autonomía que habían adquirido distintas células criminales.

16 de junio de 2016 | La disputa llega a Badiraguato

Excélsior publicó información sobre el ataque de un grupo armado contra la comunidad de La Tuna, en Badiraguato, donde se encuentra la residencia de Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán Loera.

La primera información, basada en testimonios retomados del semanario Ríodoce, reportó la incursión de aproximadamente 150 hombres armados, varios fallecidos y el supuesto saqueo de la vivienda.

La publicación atribuyó los hechos a un ataque de los Beltrán Leyva y de Fausto Isidro Meza Flores contra el entorno de los Guzmán Loera.

Sin embargo, ese mismo día Excélsior difundió una actualización en la que una fuente federal descartó que la casa hubiera sido saqueada y confirmó que Consuelo Loera se encontraba sana y salva.

Asesinato de El Macaco Cuartoscuro / Juan Carlos Cruz

La información añadió un dato relevante: las autoridades reconocían la existencia de una disputa entre los grupos de El Chapo Isidro y Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de Joaquín Guzmán.

En otra publicación de esa jornada, Quadratín también reportó que la rivalidad entre ambos grupos se había recrudecido y que sus enfrentamientos habían dejado varios muertos.

7 de octubre de 2016 | Extraditan a su tío a Estados Unidos

La Procuraduría General de la República informó sobre la extradición de Pánfilo Flores Apodaca, tío de Fausto Isidro Meza Flores.

De acuerdo con la dependencia, era requerido por una Corte Federal de Distrito de Columbia por su probable responsabilidad en delitos de asociación delictuosa, contra la salud y relacionados con armas de fuego.

La ficha del detenido Especial

La entrega a las autoridades estadunidenses se realizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde elementos de la Policía Federal Ministerial lo pusieron a disposición de agentes del FBI y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La extradición representó otro episodio de presión judicial sobre el entorno familiar de Meza Flores.

2017: Alianzas, reacomodos y recompensa millonaria

3 de mayo de 2017 | Los remanentes de los Beltrán Leyva desafían al cártel de Sinaloa

En su columna Razones, Jorge Fernández Menéndez analizó la disputa por la sucesión de Joaquín Guzmán Loera, después de su extradición a Estados Unidos.

El periodista explicó que Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, había reclamado el liderazgo del cártel de Sinaloa, mientras los hijos de Guzmán Loera buscaban asumir el control de la organización.

En ese contexto, señaló que los remanentes de los Beltrán Leyva, encabezados por Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, constituían uno de los principales enemigos externos del cártel de Sinaloa.

El análisis destacó que la organización de Meza Flores había adquirido mayor poder y que su confrontación con los antiguos aliados de los Beltrán Leyva tenía repercusiones en Sinaloa, Nayarit y las dos Baja California.

4 de mayo de 2017 | Una posible alianza con los herederos de Dámaso

Un día después, Fernández Menéndez volvió sobre el tema en Razones, ahora para analizar las consecuencias de la captura de Dámaso López Núñez.

El periodista planteó que la caída de El Licenciado podía acelerar una alianza entre su hijo, Dámaso López Serrano, El Mini Lic, y Fausto Isidro Meza Flores.

La publicación describió a El Chapo Isidro como el principal operador en Sinaloa de los remanentes de los Beltrán Leyva y señaló que ambos grupos tenían como adversarios a los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

También advirtió sobre una posible vinculación de esas estructuras con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

28 de septiembre de 2017 | El FBI ofrece cinco millones de dólares por su captura

Recompensa de 5 millones de dólares. Sí.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera al arresto de Fausto Isidro Meza Flores.

En una nota de la Redacción Excélsior, se informó que el narcotraficante había sido acusado formalmente ante una corte federal del Distrito de Columbia por delitos relacionados con narcóticos y armas de fuego.

El FBI lo identificó como un integrante de alto rango de la organización de los Beltrán Leyva y antiguo hombre de confianza de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, detenido en 2008.

La autoridad estadunidense atribuyó a su organización la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y mariguana hacia Estados Unidos.

chapo isidro

También señaló que Meza Flores controlaba la distribución de drogas en el sur de Sonora y partes de Sinaloa y Nayarit.

La publicación incluyó los alias con los que era conocido y sus características físicas, además de los canales habilitados por el FBI para recibir información sobre su paradero.

20 de noviembre de 2017 | El Chapo Isidro y el control de la amapola en el Triángulo Dorado

En un reportaje de Marcos Muedano sobre la producción de amapola y la violencia en Chihuahua, Sinaloa y Durango, Excélsior identificó a tres organizaciones criminales que disputaban el control de esa actividad en el Triángulo Dorado.

Entre ellas estaba el grupo de los Beltrán Leyva, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores y José Luis Ruelas Torres.

La publicación ubicó a El Chapo Isidro como uno de los dirigentes criminales que mantenían presencia en esa región, donde la producción de goma de opio estaba relacionada con homicidios, desapariciones y desplazamiento de comunidades.

El reportaje también recuperó información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el desplazamiento de miles de personas en comunidades serranas de Sinaloa.

2018: Uno de los 14 capos que el gobierno no había logrado localizar

18 de enero de 2018 | La sucesión de El Chapo y el poder de los Beltrán Leyva

En su columna Razones, Jorge Fernández Menéndez hizo un balance del primer año transcurrido desde la extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos.

El periodista explicó que la salida definitiva de El Chapo de la operación criminal había acelerado la disputa por el liderazgo del cártel de Sinaloa.

En ese escenario, identificó a los remanentes de los Beltrán Leyva, entre ellos los grupos de El Chapo Isidro, como uno de los principales adversarios de la organización sinaloense.

El análisis destacó que la estructura encabezada por Meza Flores conservaba fuerza en algunas regiones de Sinaloa, pese a las capturas de los principales dirigentes históricos de los Beltrán Leyva.

9 de agosto de 2018 | El Chapo Isidro sigue entre los objetivos prioritarios

En una investigación firmada por Marcos Muedano, Excélsior informó que el gobierno federal desconocía el paradero de 14 narcotraficantes que todavía figuraban entre los 122 objetivos prioritarios establecidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Entre ellos estaba Fausto Isidro Meza Flores, identificado como líder del cártel de los Beltrán Leyva y fundador de Los Mazatlecos.

La nota destacó que Meza Flores era uno de los pocos narcotraficantes que había hecho frente a Joaquín Guzmán Loera.

El reportaje también señaló que la cooptación de autoridades, las filtraciones de información y la ineficacia de los operativos habían dificultado la captura de distintos objetivos criminales.

La permanencia de El Chapo Isidro en esa lista confirmaba que, pese a los golpes contra la estructura histórica de los Beltrán Leyva, las autoridades federales no habían conseguido detenerlo.

2 de septiembre de 2018, uno más que muerde el polvo

En septiembre de 2018, Jesús Carlos Salmón Higuera, alias El Macaco, identificado como principal lugarteniente de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, fue asesinado junto con otras dos personas en el municipio de Sinaloa. Salmón Higuera se había fugado el 22 de julio de ese año del penal de Culiacán, junto con Julián Grimaldi Paredes, presunto integrante del Cártel de Sinaloa. El ataque ocurrió durante la madrugada del 2 de septiembre, cerca de Estación Naranjo, cuando un grupo armado disparó contra el vehículo en el que viajaban las víctimas con fusiles AK-47. El hecho representó un golpe a la estructura cercana a El Chapo Isidro, al perder a quien era señalado como uno de sus principales operadores.

Cuartoscuro /Juan Carlos Cruz

20 de noviembre de 2018 | Tras la muerte de Héctor Beltrán Leyva, conserva poder en el norte

En su columna Razones, Jorge Fernández Menéndez analizó las consecuencias de la muerte de Héctor Beltrán Leyva, El H, ocurrida mientras se desarrollaba en Brooklyn el juicio contra Joaquín Guzmán Loera.

El periodista explicó que, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009 y la posterior captura de sus principales operadores, distintos grupos adquirieron autonomía y conservaron presencia en varias regiones del país.

En ese contexto, destacó que los Beltrán Leyva como organización habían perdido su estructura original, pero mantenían descendientes y grupos con capacidad criminal.

Entre ellos mencionó expresamente a El Chapo Isidro, con presencia en el norte de Sinaloa y Sonora.

La publicación constituye una referencia importante para entender la transformación de la organización: Meza Flores ya no aparecía solamente como un operador regional, sino como uno de los personajes que habían conservado poder después del desmantelamiento de la dirigencia histórica de los Beltrán Leyva.

2019: La estructura criminal mantiene presencia en Sonora

6 de febrero de 2019 | Identifican a un grupo de El Chapo Isidro en Sonora

En un reportaje de Raúl Flores sobre el abandono de viviendas en la frontera norte por la violencia y la delincuencia organizada, Excélsior documentó la presencia de distintas organizaciones criminales en Baja California, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.

Con base en información de la Fiscalía General de la República, el texto identificó en Sonora a La Gente del Chapo Isidro, vinculada con el cártel del Pacífico, además de Gente Nueva Salazar y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La referencia resulta relevante porque muestra que el nombre de Meza Flores seguía asociado con una estructura criminal identificable en territorio sonorense, cuatro años después de las publicaciones que lo ubicaban como controlador del corredor norte de Sinaloa y parte de Sonora.

Balance histórico: 2016-2019

Entre 2016 y 2019, los registros periodísticos de Excélsior permiten observar una evolución importante en la trayectoria de Fausto Isidro Meza Flores.

2016: su organización aparece involucrada en disputas territoriales con el cártel de Sinaloa y con grupos vinculados a la familia Guzmán Loera. También se documenta la extradición de un tío suyo a Estados Unidos.

2017: se le identifica como uno de los principales dirigentes de los remanentes de los Beltrán Leyva. El FBI anuncia cinco millones de dólares de recompensa por información que permita capturarlo.

2018: continúa en la lista de objetivos prioritarios del gobierno mexicano. Tras la muerte de Héctor Beltrán Leyva, Excélsior lo identifica como uno de los personajes que conservaron poder de esa estructura criminal.

2019: las publicaciones siguen identificando una organización denominada La Gente del Chapo Isidro con presencia en Sonora.

El dato central de esta etapa es que la caída de los principales dirigentes de los Beltrán Leyva no significó la desaparición de su estructura criminal. Fausto Isidro Meza Flores logró conservar presencia territorial, operadores y capacidad de confrontación, mientras su nombre adquiría relevancia tanto en los registros de las autoridades mexicanas como en los de Estados Unidos.

Y como se lee en las novelas por entregas, esta historia, continuará.