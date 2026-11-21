Fausto Isidro Meza Flores, alias el "Chapo Isidro", fue detenido en al menos cuatro ocasiones entre 2011 y 2015 en Sinaloa, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los registros de detención, vinculados con averiguaciones previas federales, documentan el historial delictivo atribuido al hombre que heredó una fracción del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y que posteriormente estableció una alianza con la Mayiza, organización criminal a la que brindó el respaldo de su estructura armada, de acuerdo con la información proporcionada.

La primera detención de la que se tiene registro ocurrió el 4 de mayo de 2011, en Culiacán, Sinaloa, relacionada con la averiguación previa AP/SIN/CLN/552/2011/M-III, por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.

Tres años después, el 9 de julio de 2014, Meza Flores fue detenido en el municipio de Guasave, donde quedó relacionado con la investigación AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/311/2014, por presuntas violaciones a las leyes federales contra la Delincuencia Organizada y de Armas de Fuego y Explosivos.

Apenas 30 días después, el 8 de agosto de ese mismo año, se registró una nueva captura, ahora en el municipio de Ahome, por delitos relacionados con armas de fuego, bajo la averiguación previa AP/PGR/SIN/MOCH/220/2014/M-III.

La cuarta detención ocurrió el 16 de abril de 2015, nuevamente en Guasave. En esa ocasión, las autoridades lo relacionaron con delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y violaciones a la legislación federal en materia de armas de fuego, según consta en el expediente AP/PGR/SIN/MOCH/140/2015/M-III.

Pese a estos cuatro registros de detención, la trayectoria criminal atribuida al "Chapo Isidro" continuó, hasta colocarlo al frente de una de las estructuras remanentes del cártel de los Beltrán Leyva.