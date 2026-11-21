Las autoridades han localizado al menos 10 cuerpos sin vida luego de la jornada de violencia registrada tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores en el municipio de Guasave, al norte de Sinaloa.

Los primeros tres fueron localizados junto a una camioneta equipada para disparar desde la caja trasera, encontrada en las inmediaciones del estadio de beisbol, en la comunidad de Guasavito.

Todos los hombres vestían equipo táctico y habrían descendido de la unidad buscando protegerse, pero fueron alcanzados por las balas. La camioneta presentaba múltiples impactos en los cristales y en la carrocería.

Reproducir El Chapo Isidro quedó a disposición de la FEMDO, en la CDMX.

Otros tres cuerpos fueron encontrados al interior de una camioneta blindada, localizada en la colonia Tierra y Libertad. La unidad quedó estacionada en medio de la calle, afuera de una escuela primaria.

De acuerdo con las autoridades, dos cuerpos fueron encontrados en la cabina y el otro en la parte trasera, todos calcinados. La unidad estaba equipada para disparar desde la caja, pero habría sido impactada por las balas desde una aeronave de las fuerzas federales.

Tres hombres más fueron encontrados en otra camioneta artillada, encontrada debajo de un puente en el malecón de Guasave. Sus ocupantes habrían intentado protegerse de los disparos desde el aire, pero aun así fueron alcanzados por las balas.

Sobre la Carretera Internacional México 15 fue encontrado otro cuerpo vestido con equipo táctico. Este hombre fue localizado a un costado del camino, en el municipio de Ahome.

Hasta el momento, ninguno de los 10 hombres ha logrado ser identificado, y las autoridades continúan recorriendo las calles, por lo que no se descarta que pudieran encontrar más cuerpos.

Elemento resulta lesionado

Un elemento de la Guardia Nacional resultó herido en el operativo para capturar a “El Chapo Isidro” en el municipio de Guasave. El agente fue identificado como Alejandro, de 30 años de edad, con domicilio en el norte del estado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, sufrió algunos impactos de bala durante el enfrentamiento, por lo que fue trasladado a un hospital en la ciudad de Los Mochis, donde permanece internado.

Hasta el momento no hay un saldo final del operativo, por lo que se desconoce si otros agentes resultaron heridos o perdieron la vida tras la captura del líder criminal.