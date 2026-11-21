Una noche de beisbol terminó en incertidumbre y preocupación en Guasave, Sinaloa tras un enfrentamiento a balazos entre un grupo armado y fuerzas federales derivado de un operativo para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, presunto líder de la organización Meza Flores, también conocida como Cártel de Guasave.

Hasta el momento no se ha confirmado la detención del presunto capo, aunque el hecho derivó en bloqueos carreteros y quema de vehículos en al menos cinco municipios, así como en la suspensión de un partido de la Liga Mexicana del Pacífico.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el enfrentamiento comenzó luego de un ataque a las fuerzas federales y que el operativo continuaba en la zona. Pidió a la población mantenerse en resguardo.

Se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades”, pidieron las autoridades.

Fotos: Especial / Gráfico: Erick Retana.

Balacera interrumpe partido de Algodoneros en Guasave

El encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán se disputaba en el Kuroda Park, casa de los Algodoneros, cuando se comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del estadio.

En el video de la transmisión se observa al lanzador detener el juego y comenzar a salir del campo. Debido al intenso operativo de las autoridades, el partido no pudo reanudarse.

Al escuchar los disparos, los asistentes también reaccionaron. En videos difundidos en redes sociales se ve a los aficionados correr para ponerse a salvo y, por la cercanía de los hechos, tuvieron que resguardarse dentro del inmueble.

Aún no hay reporte de heridos en las inmediaciones, aunque algunas familias habrían quedado atrapadas en las instalaciones por los enfrentamientos.

Bloqueos e incendios afectan carreteras de Sinaloa

El estadio se ubica en las inmediaciones de la México 15, donde fueron incendiadas unidades para bloquear el tránsito en la zona.

Hasta estas horas se reportaban bloqueos en la México 15 y la autopista estatal Benito Juárez, además de algunos tramos vecinales, la mayoría con unidades incendiadas. Imágenes compartidas en redes sociales muestran vehículos en llamas que impedían la circulación en ambas vías.

También se reportaron unidades artilladas circulando por las calles de Guasave y aeronaves disparando en contra de ellas.

Los operativos se extendieron a municipios vecinos, como Salvador Alvarado, donde había unidades bloqueando caminos vecinales.

En Culiacán, se reportaron vehículos atravesados en la caseta de cobro hacia Salvador Alvarado, y en Navolato, unidades incendiadas.

La Secretaría de Seguridad Pública también destacó incidentes en Ahome, sin dar mayores detalles.

Además de las unidades obstruyendo el paso o quemadas, se registraron ponchallantas en varios puntos carreteros, que dejaron decenas de vehículos dañados.

La circulación estaba cerrada en ambos sentidos, por lo que decenas de automovilistas quedaron atrapados en las carreteras.

Autoridades piden evitar carreteras por operativo federal

La Secretaría de Seguridad Pública pidió evitar los tramos carreteros porque los operativos continuaban.

Se solicita evitar la carretera La Costera desde Culiacán hacia el norte, así como de la ciudad de Los Mochis al sur del estado, debido a que se tiene el registro de bloqueos de las vías de comunicación”, confirmaron.

En algunos hospitales de la zona se registró el ingreso de hombres heridos. Hasta ayer no se había dado a conocer ningún saldo.

La gobernadora Graciela Domínguez Nava dijo en redes sociales que su gobierno daba seguimiento al operativo que llevaban a cabo las fuerzas federales en la entidad.

Las acciones de la Defensa para capturar al Chapo Isidro continúan, de acuerdo con reportes de medios locales y fuentes oficiales.

Foto: Especial

¿Quién es el Chapo Isidro?

El presunto líder del Cártel de Guasave está entre los 10 más buscados por el FBI:

Ha operado en el hampa mexicana desde los años 90, con bajo perfil.

Informes lo ubican trabajando para Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez, y luego con la Organización Beltrán Leyva (OBL).

Tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, en 2008, se quedó con los Beltrán Leyva frente a Joaquín El Chapo Guzmán y chocó con el Cártel de Sinaloa.

En 2011, fue vinculado con 32 policías corruptos en Ahome y con el asesinato de 16 personas, cuyos cadáveres quemados fueron hallados en camiones en Culiacán.

En 2017, EU ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información para capturarlo.

En 2019, una corte del Distrito de Columbia lo acusó de tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina, uso de armas y asociación criminal.

En febrero de 2025, el FBI lo incluyó en la lista de los 10 criminales más buscados por esa agencia.

Autoridades mexicanas vincularon a su red con un decomiso récord de 20 millones de pastillas de fentanilo en diciembre de 2024.

Zona de influencia: Guasave y Ahome, en Sinaloa, con conexiones reportadas en Sonora, Baja California y Baja California Sur.

*mcam