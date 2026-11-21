Una pareja fue acribillada tras un presunto asalto, el hombre murió en el lugar y la mujer resultó gravemente herida, el ataque ocurrió entre los límites de Puebla y Tlaxcala en el municipio tlaxcalteca de San Pablo del Monte.

Una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades de un fuerte estruendo de balas en la esquina de las calles Primero de Mayo y 5 de Mayo, en la colonia San Salvador Tepexco.

Al lugar arribaron elementos de la policía, quienes encontraron a una mujer tirada en la calle con un golpe en la cabeza y un impacto de bala en la pierna, la mujer refirió que su pareja había sido herido y que se encontraba metros más adelante. La mujer fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Foto: Especial

Elementos de la policía peinaron la zona y localizaron el cuerpo de un hombre en posición fetal con impacto de arma de fuego en el cráneo y el tórax.

Paramédicos de Protección Civil de San Pablo del Monte confirmaron la ausencia de signos vitales.

Personal de la Fiscalía de Tlaxcala realizaron la revisión de coordenadas para verificar si el cuerpo sin vida se encontraba dentro del territorio y determinaron que el predio corresponde al estado de Puebla, por lo que personal de la Fiscalía de ese estado realizó el levantamiento del cuerpo.