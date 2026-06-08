Crece Mi Negocio, una ruta para las MiPyMEs

En México solemos hablar del crecimiento económico como si dependiera casi siempre de factores externos. La inversión extranjera, la relocalización de cadenas productivas, la estabilidad macroeconómica, la competitividad fiscal o la revisión del T-MEC ocupan buena parte de la conversación pública. Todos esos temas importan, pero rara vez volteamos a ver con suficiente claridad el verdadero cimiento de nuestra economía, que son las micro, pequeñas y medianas empresas.

Como lo señaló Juan José Sierra, presidente nacional de COPARMEX: “Detrás de cada pequeño negocio hay historias que comenzaron con unos cuantos ahorros o con la necesidad de encontrar una fuente de ingreso para la familia. Esa realidad tiene una dimensión enorme. En México existen más de 5.5 millones de unidades económicas, prácticamente el 99% pertenece al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y son ellas las que generan el 71% del empleo nacional”.

Sin empresas pequeñas más fuertes, formales y productivas no será posible generar los millones de empleos formales que la sociedad requiere para su auténtico desarrollo. Si esa evolución no ocurre, el país se estanca.

Además, las MiPyMEs no son un bloque uniforme. Una microempresa familiar necesita ordenar su operación, vender mejor y sobrevivir. Una pequeña empresa requiere crédito, capacitación, clientes y proveedores confiables. Una mediana necesita certificar procesos, profesionalizar su administración, digitalizarse e integrarse a cadenas de valor. Crecer significa que nazcan más negocios, que menos cierren, que más pasen de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a empresas con capacidad de competir en mercados más amplios.

Por eso resulta relevante la apuesta de COPARMEX con Crece Mi Negocio, una plataforma diseñada para impulsar el crecimiento, la digitalización y la profesionalización de las MiPyMEs. Esta nueva etapa busca llegar a 100 mil MiPyMEs hacia 2029, combinando inteligencia artificial, aliados estratégicos y presencia territorial.

Su propósito es ayudar a que más empresas se estructuren mejor, accedan a herramientas útiles, encuentren aliados, se conecten con mercados y puedan crecer con mayor orden.

El valor para el empresario puede verse desde el primer uso. En pocos minutos registra su negocio, completa su perfil y recibe un diagnóstico inicial. A partir de esa información, la inteligencia artificial le recomienda aliados, clientes o proveedores compatibles con su giro, ubicación y necesidades. Después puede enviar invitaciones, presentarse de manera sencilla y empezar conversaciones comerciales. Para un negocio pequeño, encontrar un proveedor confiable, un posible cliente, una capacitación útil o una alternativa de apoyo puede significar una diferencia inmediata.

Crece Mi Negocio responde a la necesidad de una política integral, moderna y escalable para fortalecer a las MiPyMEs como condición indispensable para el crecimiento económico.

La plataforma reúne en un solo ecosistema apoyos que muchas veces aparecen dispersos para un empresario pequeño. Integra diagnóstico, capacitación, vinculación, financiamiento y acompañamiento territorial. En términos prácticos, busca que una empresa no tenga que caminar sola ni perderse entre cursos aislados, ofertas inconexas, trámites difíciles o puertas cerradas.

Opera con cuatro componentes esenciales. Primero, un diagnóstico personalizado apoyado en inteligencia artificial, para identificar la etapa de madurez del negocio, sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Segundo, acceso a capacitación y herramientas digitales, con contenidos útiles para mejorar administración, ventas, formalización, presencia digital y operación diaria. Tercero, vinculación con aliados estratégicos, para acercar opciones de financiamiento, servicios especializados, redes de negocio, clientes y proveedores. Cuarto, acompañamiento humano mediante la red de 71 Centros Empresariales que permite llevar la tecnología al territorio y convertirla en orientación concreta.

Este diseño híbrido puede hacer una diferencia real. La inteligencia artificial ayuda a ordenar información, orientar decisiones, sugerir rutas de mejora y acelerar capacidades que antes solo estaban al alcance de empresas grandes. Pero en México la cercanía sigue siendo indispensable. Muchos empresarios necesitan trato directo, explicación clara, seguimiento, confianza y un punto de apoyo local. Ahí está una de las mayores fortalezas de COPARMEX. Combinar tecnología con presencia territorial permite que la innovación no se quede en una pantalla, sino que llegue a quien necesita vender más, ordenar sus finanzas, acceder a crédito o encontrar nuevos clientes.

En el fondo, esta plataforma responde a una visión correcta de la economía y de la sociedad. El crecimiento no debe depender solo de grandes programas centralizados ni de decisiones tomadas lejos de quienes producen. Debe construirse desde la iniciativa de las personas, las familias, las comunidades productivas y las organizaciones intermedias. Esa lógica de subsidiariedad reconoce que las soluciones más eficaces suelen nacer cerca de quienes viven los problemas, con el apoyo necesario para desarrollar sus capacidades.

México tiene una gran oportunidad en el entorno internacional, pero no debe mirar solo hacia afuera. La inversión extranjera puede traer capital, tecnología y mercados. Pero si la base empresarial nacional no se fortalece, muchas oportunidades del nearshoring se concentrarán en pocos sectores o no se convertirán en desarrollo regional. La competitividad del país también depende de los talleres, comercios, servicios, pequeñas industrias y emprendedores que todos los días sostienen la economía real.

Por eso vale la pena que empresarios, emprendedores y dueños de negocios se acerquen a Crece Mi Negocio y aprovechen sus herramientas. La plataforma es gratuita, accesible y pensada para acompañar empresas en distintas etapas de desarrollo.